رئيس وزراء أيرلندا: تجويع المدنيين في غزة جريمة حرب وما يحدث مروع وبربري

وصف رئيس الوزراء الأيرلندي مايكل مارتن، اليوم الأربعاء، الوضع في قطاع غزة بأنه “مروع وبربري تماما”.

وقال مارتن في كلمة أمام مجلس النواب في العاصمة الأيرلندية دبلن إنه “لا يوجد أي مبرر على الإطلاق لما يحدث في غزة”، مضيفا أن مواصلة إسرائيل للحرب تتسبب في “موت وتدمير ومعاناة هائلة لشعب بأكمله”.

وأضاف مارتن في كلمته أن “فرض الجوع والمعاناة على السكان المدنيين، مهما كانت الظروف، هو خطأ من حيث المبدأ ومن حيث القانون، ويشكل جريمة حرب”.

“ما يجري في غزة إهانة للكرامة البشرية”

وشدد مارتن على أن تصريحات وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش عن الاستيلاء على غزة “مستهجنة تماما”.

وأكد مارتن أن “ما يجري في غزة إهانة للكرامة البشرية ولم ولن نسكت على ما يجري”، مضيفا أن “إسرائيل شنت حملة برية جديدة عقدت الوضع في غزة أضعافا”.

وشدد على أن “إسرائيل تستهدف المسعفين والصحفيين والأطفال في غزة، ومن الصعب أن نرى ذلك ليل نهار”.

مساعدات غير كافية

وانتقد مارتن في كلمته عدم سماح إسرائيل بدخول احتياجات قطاع غزة من المواد الغذائية والطبية، مؤكدا أن “ما تم إدخاله غير كاف، وآلية توزيع المساعدات الجديدة في غزة غير مجدية”.

وطالب مارتن بالتوصل إلى وقف لإطلاق النار وزيادة المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، مؤكدا أن المنظمات الإنسانية الأممية هي التي يجب أن تتولى توزيع المساعدات في القطاع، كما جدد موقف بلاده الرافض لتهجير الفلسطينيين من غزة.

وذكر موقع إذاعة أيرلندا أن مارتن طالب بوقف اتفاق التجارة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل حتى تتم مراجعته، وذلك في إشارة إلى موافقة أغلبية أعضاء الاتحاد أمس الثلاثاء على مراجعة الاتفاق، وهو ما رحب به مارتن.

من جانبها أشادت إيفانا باسيك نائبة رئيس وزراء أيرلندا، زعيمة حزب العمال، بموقف مارتن تجاه غزة، وأكدت أن “ما تفعله إسرائيل دون عقاب يجب أن يتوقف”.

وأضافت، وفق إذاعة أيرلندا أنه “يتعين على أيرلندا أن تبذل المزيد من الجهود على المستوى الدولي وهنا في الداخل” لوقف الحرب في قطاع غزة، وضمان دخول المساعدات الإنسانية.