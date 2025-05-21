صفعة جديدة من المحكمة العليا الإسرائيلية لنتنياهو

وجهت المحكمة العليا في إسرائيل صفعة جديدة لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الأربعاء، على خلفية قراره السابق بإقالة رئيس جهاز الأمن الداخلي (الشاباك) رونين بار.

وقضت المحكمة العليا بأن قرار الحكومة إقالة رئيس (الشاباك) “جرى في إطار إجراء غير قانوني ويتعارض مع الأعراف”، بحسب صحيفة “إسرائيل هيوم”.

وأضافت الصحيفة نقلا عن المحكمة أن “قرار إقالة رئيس الشاباك اتخذ في إطار تضارب مصالح ما بين رئيس الحكومة ورئيس الشاباك، نظرا للتحقيقات الجارية بحق مقربين من نتنياهو”.

وتابعت أن “القرار صدر دون وجود قاعدة وقائعية مناسبة، ودون إجراء جلسة استماع قانونية لرئيس الشاباك”.

واستدركت المحكمة أنه “نظرا لاستقالة رئيس الشاباك، فلم تعد هناك حاجة لأي تدابير عملية”، بحسب الصحيفة.

وفي 20 مارس/آذار الماضي، صدّقت الحكومة الإسرائيلية على إقالة رئيس (الشاباك)، لكن المحكمة العليا جمدت القرار بعد التماسات قُدمت إليها.

وأصدرت المحكمة لاحقًا أمرًا مؤقتًا يمنع إقالة بار أو استبدال آخر به، أو إصدار تعليمات للمسؤولين التابعين له، إلى حين البت في القضية.

وكان بار قد قدّم مذكرة إلى المحكمة العليا -أعلى سلطة قضائية-، تضمنت اتهامات لنتنياهو بمحاولة عرقلة تحقيقات جنائية ضده والسعي للتجسس على متظاهرين.