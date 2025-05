طلاب في جامعة كولومبيا يحرجون رئيستها خلال حفل التخرج (فيديو)

تعرضت رئيسة جامعة كولومبيا الأمريكية بالإنابة كلير شيبمان للمقاطعة مرات عدة خلال قيامها بإلقاء كلمة في حفل تخرج طلاب الجامعة.

واستقبل الطلاب شيبمان، التي تم تعيينها في منصبها في 25 مارس/آذار الماضي، بصيحات الاستهجان، ما أجبرها على التوقف أكثر من مرة وهي تحاول أن تلقي كلمتها.

وحاولت شيبمان احتواء غضب الطلاب بقولها “أعرف أن كثيرا منكم يشعرون بدرجة من الإحباط تجاهي وتجاه إدارة الجامعة، وأعرف أن لدينا تقاليد قوية من حرية الرأي في هذه الجامعة، وأنا منفتحة لمعرفة أرائكم كما أفعل الآن”.

غير أن طلاب جامعة كولومبيا قاطعوها مرة أخرى وهتفوا “أفرجوا عن محمود”، في إشارة للطالب الفلسطيني المعتقل محمود خليل، ما دفعها للتوقف مجددا، ثم الحديث عن الحاجة لما وصفته “بإعادة بناء الثقة”، في إشارة للعلاقة بين الطلبة وإدارة الجامعة.

وكان محسن مهداوي، الطالب الفلسطيني بجامعة كولومبيا في نيويورك، الذي احتجزته سلطات الهجرة الفيدرالية مؤخرًا بسبب نشاطه المناهض للحرب الإسرائيلية على غزة، صعد إلى منصة التخرج، ملوّحًا بيديه أمام حشد كبير من الطلاب والأكاديميين.

وارتدى مهداوي، الحاصل على درجة البكالوريوس في الفلسفة من جامعة كولومبيا، قبعة تخرج مزينة بميزان العدالة باللون الذهبي، بالإضافة إلى رموز تعبّر عن اللاجئين، واتشح بالكوفية الفلسطينية وسط زملائه.

وفي مقابلة أُجريت معه عقب حفل التخرج، رفع مهداوي صورة زميله المحتجز محمود خليل قائلا إن هذه الجامعة “تخلت عن محمود وتخلت عني، وفشلت في حمايتنا باعتبارنا طلابا لديها”.

ورفع مهداوي شعار العدالة قائلا “هذا هو السبب في أنكم وقفتم مع فلسطين ومعي ومع محمود خليل وحقوق الطلاب لأن العدالة والسلام مرتبطان”.

ووجه مهداوي انتقادات حادة لإدارة جامعة كولومبيا قائلا إنها “شجعتنا على التعبير عن آرائنا وعندما قمنا بذلك عاقبتنا واستهدفتنا”، مضيفا أن الجامعة “مارست تمييزا ممنهجا ومنظما من قبل الإدارة العليا ضدنا. عار على جامعة كولومبيا”.

VIDEO: Mohsen Mahdawi speaks at a protest right outside Columbia for the first time since he was released from detention, says the university has failed Mahmoud Khalil and him. Watch his speech here.

Mahdawi graduated earlier today. Khalil is still in detention. @DropSiteNews pic.twitter.com/ytFwGfgCei

— Meghnad Bose (@MeghnadBose93) May 19, 2025