كمين شرق خان يونس.. مقتل جندي إسرائيلي بانفجار مبنى مفخخ وتحقيقات تكشف ثغرات خطيرة

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، مقتل رقيب وإصابة آخر خلال معارك دارت في جنوبي قطاع غزة، في وقت كشفت فيه التحقيقات الأولية تفاصيل تشير إلى وجود خلل استخباراتي في العملية التي أودت بحياة الجندي.

وفي بيان رسمي، أفاد جيش الاحتلال بأن الرقيب أول دانييلو موكنو (20 عامًا) والمنتسب إلى الكتيبة 82 في فرقة المشاة 51، قُتل خلال اشتباك في جنوب قطاع غزة، دون أن يحدد توقيت العملية بدقة.

عبوة ناسفة فاجأت القوة الإسرائيلية

ووفقا لصحيفة “يديعوت أحرونوت”، كشفت التحقيقات أن موكنو قُتل نتيجة انفجار عبوة ناسفة شديدة داخل مبنى مفخخ يقع شرقي خان يونس.

وأشارت التحقيقات إلى أن القوة العسكرية الإسرائيلية لم تكن تمتلك معلومات مسبقة عن وجود العبوة الناسفة داخل المبنى.

وأوضحت أن الجنود أرسلوا كلبًا من وحدة “عوكتس” وطائرات مسيّرة بهدف فحص المكان، إلا أن الوسائل المستخدمة لم ترصد أي إشارات تدل على وجود التفخيخ.

وبحسب التقرير، وقع الانفجار في الطابق الرابع من المبنى أثناء دخول الجنود، مما تسبب في انهيار جزئي للمبنى وأدى إلى مقتل موكنو وإصابة جندي آخر.

“قلبي مع عائلته”

ومن جانبه، نشر وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، عبر حسابه في “إكس”، تعازيه بوفاة الجندي.

وقال كاتس “قلبي مع عائلة الرقيب موكانو في هذه اللحظات الصعبة، ونحن كدولة نؤكد دعمنا الكامل لهم. ندعو الله أن يمنّ بالشفاء العاجل لجميع المصابين، وأن تبقى ذكراه حية ومباركة”.

תנחומיי העמוקים על נפילתו של סמ"ר דנילו מוקנו ז"ל, לוחם פחת"ק 51 בגדוד 82, שנפל בעת מילוי תפקידו בקרב בדרום רצועת עזה. ליבי עם המשפחה האבלה ברגעים הקשים הללו. אני מתפלל לרפואתם של כל הפצועים. יהי זכרו ברוך. pic.twitter.com/tM82jREf0G — ישראל כ”ץ Israel Katz (@Israel_katz) May 21, 2025

ارتفاع حصيلة القتلى في صفوف الاحتلال

وبذلك، ارتفع عدد القتلى في صفوف الجيش الإسرائيلي منذ بدء الحرب في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 إلى 858 عسكريًا، من بينهم 416 قُتلوا في المعارك البرية داخل قطاع غزة منذ انطلاقها في 27 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

كما بلغت حصيلة الإصابات في صفوف الجنود 5893، من ضمنهم 2667 أصيبوا خلال المواجهات البرية في غزة، وفقًا لبيانات جيش الاحتلال.