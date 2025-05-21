مزارع فلسطيني يحاول التخفيف من المجاعة في قطاع غزة على طريقته (فيديو)

بطرق بديلة وبسيطة يواصل المزارع الفلسطيني إبراهيم أبو جبل، النازح من شمال قطاع غزة لمنطقة السرايا وسط مدينة غزة، عمله الذي اعتاد عليه منذ صغره، والمتمثل في زراعة الخضروات، لكنه يقوم بذلك الآن وسط خيام النزوح، بهدف إطعام عائلته والنازحين من حوله.

وقال أبو جبل، الذي يعشق مهنة الزراعة ويرى فيها متنفسًا له من ويلات الحرب، للجزيرة مباشر إنه يبدأ في كل مرة ينزح فيها العمل على زراعة الخضروات من الصفر، مبينًا أن دافعه نحو ذلك هو توفير الخضروات لعائلته وجيرانه من النازحين في الخيام.

وأوضح أبو جبل أن هذه المهنة توفر له جزءا من الخضروات التي يحتاجها في ظل الغلاء الفاحش، وأنه يقوم بالزراعة في محيط خيمته.

وتابع “الزراعة هي مصدر طعامي ومصدر طعام للعائلة، وأوزع المحصول على جميع المحيطين بي”.

طرق بديلة للحصول على البذور

وأشار إلى أن بذور الخضروات غير متوفرة في الأسواق ما يدفعه للحصول على البذور من الخضروات الناضجة بعد تجفيفها، مضيفا “نعمل بطرق بديلة من أجل توفير البذور، وما أقوم به هو طريقة تقليدية لأجدادنا”.

واوضح أبو جبل أنه يستخدم المعلبات الفارغة التي تدخل على شكل مساعدات لسكان القطاع، موضحا أن “هذه المعلبات يتم إعادة تدويرها وتساعدنا على نقل شتلات الخضروات من مكان لآخر”.

وأكد أبو جبل “لا أستطيع التخلي عن الزراعة، وما أقوم بزراعته بدون أدوية، وأقوم ببيع شي بسيط للغاية من أجل توفير احتياجات الزراعة، وخصوصا المياه التي نجد صعوبة في الحصول عليها”.

ولفت إلى أنه يواجه صعوبات كبيرة في عمله، وأن هذه المهنة كانت أسهل بكثير قبل الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، مؤكدًا أن طريقته ناجحة لكنها توفر كميات قليلة.

واستكمل “أحتاج لتوسيع مجال الزراعة، ما أقوم به في محيط خيمتي والمساحة لا تكفي في ظل النزوح المتكرر، والزراعة هي حياتي التي تعيدني إلى ما قبل السابع من أكتوبر والحياة التي كنت أعيشها”.

وخلَّف العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 أكثر من 53 ألف شهيد معظمهم من الأطفال والنساء، وأكثر من 120 ألف جريح. وفرض الاحتلال حصارا على دخول الغذاء والدواء لسكان القطاع، مما تسبب في كارثة إنسانية انتقدتها المنظمات الدولية.