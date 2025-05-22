إطلاق النار على امرأة أمام مقر وكالة الاستخبارات الأمريكية.. ما الذي حدث؟

ذكرت شبكة “سي بي إس نيوز” الأمريكية أن أفراد الأمن في المركز الرئيس لوكالة الاستخبارات الأمريكية “سي آي إيه” أطلقوا النار على سيدة، صباح اليوم الخميس، عندما قادت سيارتها إلى بوابة المركز ورفضت التوقف.

وأضافت الشبكة نقلا عن مصادرها أنه جرى نقل المرأة إلى مستشفى قريبة للعلاج، وأن إصابتها، التي كانت في الجزء العلوي من الجسم، ليست قاتلة.

ونقلت الشبكة عن متحدث باسم “سي آي إيه” قوله “كان هناك حادث أمني تعاملت مع قوة إنفاذ القانون خارج المقر الرئيس لوكالة الاستخبارات الأمريكية”، مضيفا أن “البوابة الرئيسة مغلقة حتى إشعار آخر”.

وأوضح أن أفراد الأمن “اشتبكوا مع شخص” خارج البوابات الرئيسة، مضيفا أن الشخص قيد الاحتجاز.

لا تفسير لدوافع إطلاق النار

ولم يقدم المتحدث باسم “سي آي إيه” تفاصيل أخرى عن الحادث، أو عن أسباب قيام قوة الأمن المسؤولة عن حراسة المبنى بإطلاق النار على السيدة التي أصيبت.

ويقع مقر وكالة الاستخبارات المركزية في فيرجينيا، على بعد حوالي 14.5 كيلو مترا خارج واشنطن العاصمة.

وذكرت وكالة “رويترز” أن إطلاق النار أمام المركز الرئيس لوكالة الاستخبارات الأمريكية جاء بعد مقتل موظفين اثنين بالسفارة الإسرائيلية على يد مسلح في وسط العاصمة واشنطن، مساء أمس الأربعاء، لكن ليس هناك ما يشير إلى وجود صلة بين الحادثين.