“القانون الكبير الجميل”.. مشروع ترامب ينجو في اللحظة الأخيرة عقب جلسة استثنائية بالكونغرس

أقرّ مجلس النواب الأمريكي، اليوم الخميس، ما وصفه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بـ”القانون الكبير الجميل”، وذلك بعد أسابيع من الخلافات الداخلية بين الجمهوريين كادت تُسقط المشروع بالكامل.

ويتضمّن القانون تمديد تخفيضات الضرائب التي أُقرت عام 2017 في عهد ترامب، إضافة إلى تقليص الإنفاق الفدرالي بـ1.5 تريليون دولار، من خلال فرض شروط عمل على المستفيدين من برنامج “ميديكيد” وإلغاء بعض الحوافز الضريبية التي أقرها قانون خفض التضخم.

تصويت حاسم وانقسام داخلي

وصوّت 215 نائبًا لصالح القانون مقابل 214 صوتًا ضده، في جلسة استثنائية شهدت توترات شديدة، خصوصًا مع انقسام داخل الحزب الجمهوري.

وقد انضم النائبان الجمهوريان توماس ماسي (كنتاكي) ووارن ديفيدسون (أوهايو) إلى الديمقراطيين في التصويت بالرفض، بينما صوّت النائب آندي هاريس (ماريلاند) بـ”حاضر” دون تأييد أو رفض.

جلسة ماراثونية

ويُعد إقرار هذا المشروع خطوة كبيرة نحو تحويل الحزمة المالية الضخمة إلى قانون، رغم أن مجلس الشيوخ يُتوقع أن يُدخل تعديلات جوهرية عليها، ما قد يضع القيادة الجمهورية في اختبار صعب.

وجاءت الجلسة بعد اجتماع ماراثوني للجنة قواعد مجلس النواب استمر حتى ساعات الليل، تلاه تصويت صباحي بعد أن حاول الديمقراطيون تأخير الجلسة بإجراءات برلمانية معقدة، ليتم التصويت النهائي حوالي الساعة 6:30 صباحًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة.