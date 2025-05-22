من هو إلياس رودريغيز المتهم بقتل موظفي السفارة الإسرائيلية في واشنطن؟

أعلنت السلطات الأمريكية في وقت متأخر، مساء الأربعاء، القبض على شاب يدعى إلياس رودريغيز باعتباره المشتبه الوحيد في قتل اثنين من موظفي السفارة الإسرائيلية في واشنطن، بعد أن أطلق النار عليهما أمام المتحف اليهودي في العاصمة الأمريكية واشنطن في 21 مايو/أيار 2025، فمن هو إلياس رودريغيز؟ وماذا نعرف عنه؟

قالت السلطات إن رودريغيز (30 عامًا)، يقيم في مدينة شيكاغو، بولاية إلينوي الأمريكية، وليس له سجل جنائي سابق، وشوهد وهو يتجول خارج المتحف قبل أن يقترب من مجموعة مكونة من 4 أشخاص ويفتح النار عليهم من مسافة قريبة باستخدام مسدس، ما أدى إلى مقتل موظفي السفارة الإسرائيلية، يارون ليشينسكي وسارة ميلجريم، عقب مشاركتهما في فعالية بالمتحف.

وبحسب السلطات، دخل رودريغيز المتحف بعد إطلاق النار، ويُزعم أنه كان يبحث عن الماء ومكان آمن، قبل أن يتم احتجازه من قبل عناصر أمن المتحف، وأثناء احتجازه، ردد عبارة “فلسطين حرة”، وكشف للشرطة عن المكان الذي تخلص فيه من السلاح، الذي استعادته السلطات لاحقًا.

ووفقاً لمقال نُشر عام 2017 في موقع “ليبريشن نيوز” اليساري، فقد كان رودريغيز مرتبطًا بفرع شيكاغو لحزب الاشتراكية والتحرير (PSL)، وهي مجموعة معروفة بدعم القضايا الفلسطينية.

ونقل المقال عنه تصريحات مصورة خلال احتجاج ضد مساعي شيكاغو استضافة مقر شركة “أمازون”، رابطًا ذلك بالعنصرية النظامية وعدم المساواة الاقتصادية، وبالأخص إشارة إلى مقتل لاكوان ماكدونالد على يد الشرطة عام 2014.

ومع ذلك، ذكر الحزب على منصة “إكس” أن رودريغيز كان له “ارتباط قصير” بهم عام 2017 وأنه ليس عضوًا حاليًا، نافيًا أي صلة بالحادثة، ولا يزال تأكيد ارتباطه الرسمي غائبًا.

ووفقا لحساب يحمل اسمه وصورته على موقع “لينكد إن”، يعمل رودريغيز في مؤسسة “AOIA” (الرابطة الأمريكية للطب التقويمي) في وظيفة اختصاصي إداري لملفات الأعضاء، وهو منصب يشغله منذ يوليو/تموز عام 2024، ويتركز عمله على تنظيم البيانات والمعلومات المهنية المتعلقة بمزاولي المهنة داخل الولايات المتحدة، في إطار هيكل إداري وتنظيمي غير ربحي.

وسبق له أن عمل باحثًا في التاريخ الشفهي ومنسقًا للإنتاج في مؤسسة “صناع التاريخ” (The History Makers)، وهي واحدة من المؤسسات الثقافية غير الربحية في الولايات المتحدة والمتخصصة في توثيق التاريخ الشفوي للأمريكيين من أصول إفريقية، كما يشير ملفه على الموقع ذاته إلى أنه يستمتع بقراءة القصص الخيالية وكتابتها، والموسيقى الحية، والأفلام، واستكشاف أماكن جديدة، وقد استمرت فترة عمله هناك من مارس/آذار 2023 وحتى منتصف عام 2024.

وفي وقت سابق، شغل رودريغيز منصب منسق محتوى وتدريب لدى شركة “CouponCabin”، حيث عمل لثلاث سنوات بين 2019 و2022، كما بدأ حياته المهنية محررًا مستقلًا لمحتوى تعليمي على منصة “wikiHow” بين 2018 و2019.

ويحمل رودريغيز درجة البكالوريوس في اللغة الإنجليزية من جامعة إلينوي في شيكاغو.

ويسعى التحقيق، الذي تشارك فيه شرطة العاصمة وفرقة العمل المشتركة لمكافحة الإرهاب التابعة لمكتب التحقيقات الفيدرالي، إلى استكشاف “الروابط المحتملة بالإرهاب”، وما إذا كان الحادث جريمة كراهية، وأُدين إطلاق النار على نطاق واسع، حيث وصفه الرئيس دونالد ترامب بأنه عمل معادٍ للسامية على منصة “تروث سوشيال”.