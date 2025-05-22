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شاهد: تحطم طائرة خاصة واحتراق منازل في مجمع عسكري في كاليفورنيا

Investigators look through the site where a small plane crashed into a San Diego, California, residential street on May 22, 2025
مدة الفيديو 02 دقيقة 31 ثانية 02:31
22/5/2025-|آخر تحديث: 11:25 PM (توقيت مكة)

لقي عدد من الأشخاص حتفهم، واحترقت منازل وسيارات إثر تحطم طائرة خاصة صغيرة، اليوم الخميس، وسقوطها في مجمع سكني عسكري في سان دييغو بكاليفورنيا غربي الولايات المتحدة.

وأعلن مسؤولون أمريكيون أن حريقا ضخما اندلع إثر سقوط الطائرة في الساعة 03:45 صباحا بالتوقيت المحلي، وأتى على منازل وسيارات في المجمع السكني.

 

A home is partially destroyed where a small plane crashed into a San Diego, California, residential street on May 22, 2025
منزل متضرر جزئياً جراء تحطم طائرة صغيرة في شارع سكني بمدينة سان دييغو في ولاية كاليفورنيا يوم 22 مايو/أيار 2025. (الفرنسية)

ووقع الحادث في حي مورفي كانيون الذي يضم أحد أكبر المجمعات السكنية العسكرية عالميا، حيث تنتشر المنازل المنخفضة الارتفاع.

وقال دان إيدي، من دائرة الإطفاء في سان دييغو، إن الطائرة من طراز “سيسنا 550” انطلقت من منطقة الغرب الأوسط، وكانت تتسع لما بين 8 و10 أشخاص، وسقطت بالقرب من مطار مونتغمري-جيبس.

وأضاف أن “هناك أكثر من حالة وفاة حتى الآن، لكننا ننتظر الحصول على الأرقام الدقيقة المتعلقة بالركاب على متن الطائرة نفسها”، مشيرا إلى أنه لم تسجل أي وفيات أو إصابات خطرة بين سكان المجمع.

 

Investigators look through the site where a small plane crashed on a San Diego, California, residential street on May 22, 2025
يبحث المحققون بين حطام الطائرة الصغيرة التي تحطمت في شارع سكني بمدينة سان دييغو في ولاية كاليفورنيا يوم 22 مايو/أيار 2025، في محاولة لتحديد أسباب الحادث وآثاره في المنطقة. (الفرنسية)
المصدر : الفرنسية

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