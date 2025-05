“زلزال يضرب مصر”.. هزة أرضية تفاجئ سكان القاهرة والشمال للمرة الثانية خلال 10 أيام

أفاد المركز الأورومتوسطي لرصد الزلازل، اليوم الخميس، بوقوع زلزال بلغت قوته 5.9 درجات على مقياس ريختر، في جزيرة كريت بجنوب اليونان. وبحسب المركز، وقع الزلزال على بُعد 79 كيلومترا شمال شرق مدينة هيراكليون.

وبالتزامن مع الزلزال، أبلغ عدد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي في مصر عن شعورهم بالهزة الأرضية، خصوصا في مناطق شمال القاهرة، وهو ما أكدته الأجهزة المختصة لاحقا.

#Earthquake 80 km NE of #Irákleion (#Greece) 19 min ago (local time 06:19:36). Updated map – Colored dots represent local shaking & damage level reported by eyewitnesses. Share your experience via:

📱https://t.co/QMSpuj6Z2H

🌐https://t.co/uV0V2JeDgR pic.twitter.com/0q1MiC4Jwh

— EMSC (@LastQuake) May 22, 2025