شاهد: لحظة تدمير غارات إسرائيلية مبنى جنوبي لبنان

شنّت طائرات الجيش الإسرائيلي، الخميس، غارات استهدفت مبنى في منطقة تول، على طريق عام تول–الدوير، بمحافظة النبطية جنوبي لبنان، وذلك عقب ضربة تحذيرية سبقت القصف الرئيس، حسبما أفادت وكالة الأنباء اللبنانية.

ورصدت “كاميرا” الجزيرة مباشر لحظة القصف الإسرائيلي على بلدة تول، وتوثيق حركة نزوح كثيفة للسكان من المنطقة بعد تصاعد التهديدات بالقصف الإسرائيلي.

وزعم جيش الاحتلال الإسرائيلي أن طائراته الحربية أغارت على “موقع عسكري يحتوي على منصات صاروخية ووسائل قتالية لحزب الله في منطقة البقاع، بعد رصد أنشطة داخل الموقع”.

وأضاف البيان: “تمت مهاجمة بنى تحتية إرهابية ومنصات قذائف وصواريخ تابعة لحزب الله في جنوب لبنان”.

وادعى جيش الاحتلال “وجود وسائل قتالية في المنطقة وأنشطة لعناصر حزب الله داخل الموقع تعتبر انتهاكات فاضحة للتفاهمات بين إسرائيل ولبنان”.

وتواصل إسرائيل انتهاكها لاتفاق وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ أواخر العام الماضي، وتنفذ هجمات يومية في جنوب لبنان، كما تواصل احتلال 5 تلال لبنانية رئيسة، ضمن مناطق احتلتها في الحرب الأخيرة.

وفي وقت سابق الخميس، قتلت إسرائيل شخصا وأصابت آخر، جراء غارة جوية وإطلاق نار على بلدات في جنوب لبنان، في استمرار لانتهاكاتها لاتفاق وقف إطلاق النار.

وأفادت وكالة الأنباء اللبنانية بسقوط شهيد إثر غارة إسرائيلية استهدفت أطراف بلدتي رب ثلاثين، ومركبا في قضاء مرجعيون.

وأضافت: “أصيب راع أيضا في بلدة الوزاني (جنوب)، بعد أن أطلقت قوات العدو (الإسرائيلي) النار عليه”.

وفجر الخميس، استهدفت مسيّرة إسرائيلية عددا من الغرف الجاهزة في بلدة “محيبيب” الحدودية (جنوب)، وفق وكالة الأنباء اللبنانية، دون الحديث عن سقوط ضحايا.