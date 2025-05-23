أمر بتصنيعه عام 1802.. سعر تاريخي لسيف نابليون

في مزاد تاريخي، بِيع سيف كان يخص نابليون بونابرت في براي مقابل نحو 4.7 ملايين يورو (5.34 ملايين دولار)، مقتربا من الرقم القياسي العالمي لأغلى قطعة نابليونية بيعت في مزاد.

ووصل سعر هذا السلاح، الذي طلب نابليون شخصيا صنعه، إلى 4.66 ملايين يورو (بما في ذلك الرسوم)، بحسب ما أوضح القائمون على مقر “أوتيل دروو” حيث أقيم المزاد الذي نظمته دار مزادات “جيكيلو”.

وبيعت القطعة التي كانت مقدَّرة بمبلغ يراوح بين 700 ألف ومليون يورو، وحققت سعرا قريبا من الرقم القياسي العالمي الذي بلغ 4.8 ملايين يورو والذي سجله السيف الذي استخدمه الإمبراطور في معركة مارينغو في عام 2007، وقد انضمت إلى دائرة مختارة من أغلى القطع الأثرية النابليونية التي بيعت في مزاد على الإطلاق.

وكان بونابرت، القنصل الأول آنذاك، قد طلب تصنيع هذا السيف خلال عامي 1802 و1803 من نيكولا نويل بوتيه، مدير مصنع فرساي الذي كان يُعرف بأنه أعظم صانع أسلحة قربينة النارية (Arquebus) في عصره.

وبعد أن أصبح إمبراطورا، احتفظ نابليون بالسيف حتى نهاية عهده قبل أن يهديه إلى إيمانويل دو غروشي، أحد أتباعه المخلصين الذي رقّاه لاحقا إلى منصب آخر مارشال للإمبراطورية.

وجرى الاحتفاظ بعد ذلك بالسيف من جانب أحفاد المارشال.

وتُعرض نسخة ثانية مطابقة للسيف الأول، جرى صنعها أيضا بتكليف من نابليون، في متحف إرميتاج في مدينة سانت بطرسبرغ الروسية.