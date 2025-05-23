أوسع عملية لتبادل الأسرى بين روسيا وأوكرانيا منذ بداية الحرب

بدأت روسيا وأوكرانيا، اليوم الجمعة، تنفيذ واحدة من أكبر عمليات تبادل الأسرى بين الجانبين، شملت مئات الجنود والمدنيين، في خطوة قد تفتح الباب أمام مفاوضات سلام، وفقا لتوقعات المراقبين.

وأكدت وزارة الدفاع الروسية في بيان أنها استعادت 270 عسكريا و120 مدنيا كانوا أسرى لدى أوكرانيا، مقابل تسليم عدد مماثل من الأشخاص كانت موسكو تحتجزهم، وذلك في إطار عملية تبادل أعلنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في وقت سابق.

وقالت وزارة الدفاع الروسية عبر تليغرام “عاد 270 عسكريا روسيا و120 مدنيا بينهم مدنيون من منطقة كورسك، أسرتهم القوات المسلحة الأوكرانية من الأراضي التي تسيطر عليها أوكرانيا. وفي المقابل، تم تسليم 270 أسير حرب من القوات المسلحة الأوكرانية و120 مدنيا”.

وكان ترامب قد أعلن، في وقت سابق، عن عملية تبادل كبيرة للأسرى بين أوكرانيا وروسيا، مهنئا البلدين وطارحا إمكان أن تفضي هذه الصفقة إلى “أمر مهم”، في إشارة محتملة إلى مفاوضات بين الطرفين المتحاربين.

وكتب ترامب على منصته تروث سوشيال “اتفاق للتو على عملية تبادل أسرى كبيرة بين روسيا وأوكرانيا”، مؤكدا أنه “سيدخل حيّز التنفيذ قريبا”.

وأضاف “تهانينا للطرفين على هذه المفاوضات. هل يفضي هذا إلى أمر مهم؟”، من دون أن يذكر مزيدا من التفاصيل.

وتشكل قضية أسرى الحرب أحد الملفات القليلة التي تمكنت كييف وموسكو من التوصل الى اتفاقات بشأنها منذ بدء الغزو، مما أدى إلى عمليات محدودة لتبادل الأسرى.

واتفق الروس والأوكرانيون، في 16 مايو/أيار، على تبادل 1000 أسير من كل جانب خلال محادثات في إسطنبول هي الأولى المباشرة بينهما منذ عام 2022، ولكن من دون التوصل إلى هدنة.

ويحتجز البلدان آلافا من أسرى الحرب جراء القتال المتواصل منذ أكثر من 3 سنوات، لكن عددهم غير معروف.