قرار أمريكي يهدد مستقبل وريثة عرش بلجيكا الأكاديمي

أكملت الأميرة إليزابيث، وريثة عرش بلجيكا والبالغة من العمر 23 عاما، عامها الأول في دراسة السياسة العامة بجامعة هارفارد الأمريكية، وسط مخاوف من أن يؤثر قرار إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأخير بشأن الطلاب الأجانب على مستقبلها الأكاديمي.

وأعلنت إدارة ترامب، الخميس، عن إجراءات تمنع جامعة هارفارد من تسجيل الطلاب الأجانب، وطالبت من يدرسون حاليا بضرورة الانتقال إلى جامعات أخرى أو مواجهة فقدان وضعهم القانوني في الولايات المتحدة، مع تهديد بتوسيع نطاق القرار ليشمل جامعات إضافية.

وفي تعليقها على التطورات، أكدت المتحدثة باسم القصر الملكي البلجيكي، لور فاندورن، أن “الأميرة إليزابيث أنهت عامها الأول للتو. سيظهر تأثير قرار إدارة ترامب بوضوح خلال الأيام والأسابيع المقبلة، ونعكف حاليا على متابعة الوضع”.

من جانبه، أشار مدير الاتصالات في القصر، خافيير بايرت، إلى أن “هناك الكثير من الأمور غير الواضحة بعد، وما زلنا نحلل المستجدات”.

وتتابع الأميرة إليزابيث برنامج الماجستير في السياسة العامة بهارفارد، وهو برنامج يمتد لعامين.

من جهتها، اعتبرت جامعة هارفارد أن القرار الأمريكي “غير قانوني ويصل إلى حد الانتقام”، بحسب بيان صدر عنها الخميس.