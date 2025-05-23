نتنياهو يتحدى ويعين رئيسا للشاباك

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مساء الخميس، اختياره اللواء دافيد زيني رئيسا جديدا لجهاز الأمن الداخلي(الشاباك)، متحديا قرار المدعية العامة للدولة الأربعاء بمنعه من ذلك.

وجاء في بيان صادر عن مكتب نتنياهو “أعلن رئيس الوزراء نتنياهو هذا المساء قراره تعيين اللواء دافيد زيني رئيسا جديدا للشاباك”.

وفق مكتب نتنياهو “شغل الجنرال زيني العديد من المناصب العملياتية والقيادية” في الجيش الإسرائيلي، مشيرا إلى تاريخه كمقاتل في وحدة النخبة سايريت ماتكال، وكذلك كمؤسس للواء الكوماندو، وهي وحدة مستقلة.

وعلقت المدعية العامة في إسرائيل غالي بهاراف-ميارا على هذه الخطوة، معتبرة أن آلية تعيين رئيس الشاباك “معيبة”.

وقالت باهاراف-ميارا، وهي أيضا المستشارة القانونية للحكومة، في بيان “هناك شكوك جدية (في أن نتنياهو) تصرف في حالة من تضارب المصالح، وآلية التعيين معيبة”.

وأثارت الخطوة ردود فعل حادة من المعارضة الإسرائيلية، إذ دعا يائير لبيد، زعيم المعارضة، الجنرال زيني إلى رفض التعيين، قائلا: “نتنياهو في وضع من تضارب خطير للمصالح. أدعو الجنرال زيني إلى الإعلان أنه لا يستطيع القبول بهذا التعيين ما دامت المحكمة العليا لم تعلن موقفها من هذه القضية”.

ووصف يائير غولان، زعيم تحالف الديمقراطيون، القرار بأنه “هجوم مباشر على دولة إسرائيل الديمقراطية”، مؤكدا: “نتنياهو خرق القانون وتصرف خلافا لقرار المحكمة العليا. نحن في أزمة دستورية”.

הערב משפחת הפשע נתניהו פתחה במתקפה ישירה על מדינת ישראל הדמוקרטית. נתניהו עבר על החוק ופעל בניגוד להחלטת בג"ץ. אנחנו במשבר חוקתי שבו אין לנו ברירה, אלא לנצח. מדינת ישראל הדמוקרטית לא תיפול — Yair Golan – יאיר גולן (@YairGolan1) May 22, 2025

أما رئيس حزب “المعسكر الرسمي” بيني غانتس، فاعتبر الخطوة تجاوزا “لخط أحمر آخر” ومساسا خطيرا بأجهزة الأمن، وأضاف: “عمق السعي يعادل عمق التحقيق. نتنياهو يقوض مجددا سيادة القانون ويقودنا إلى صدام دستوري، على حساب أمن إسرائيل”.

ראש הממשלה חצה הערב עוד קו אדום, בהתעלמות מהנחיית היועמ"שית במינוי ראש השב"כ. כפי שאמרתי עם ההכרזה הקודמת: עומק החתירה כעומק החקירה. נתניהו שוב חותר תחת שלטון החוק ומוביל אותנו להתנגשות חוקתית, על חשבון ביטחון ישראל. ללא קשר לתרומתו של האלוף זיני למען ביטחון מדינת ישראל… — בני גנץ – Benny Gantz (@gantzbe) May 22, 2025

في المقابل، رحب وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير بتعيين زيني، واعتبره “ضابطا هجوميا ومقاتلا شجاعا”، مؤكدا أن “الصلاحية لتعيين رئيس الشاباك مخولة قانونا لرئيس الحكومة فقط”.

מברך את ראש הממשלה על מינויו של האלוף דוד זיני לתפקיד ראש השב"כ. האלוף זיני הוא קצין התקפי ולוחם עז נפש. הסמכות למנות ראש שב"כ נתונה על פי חוק לראש הממשלה בלבד – וטוב שראש הממשלה מימש אותה ומינה לתפקיד אדם ראוי מאוד. — איתמר בן גביר (@itamarbengvir) May 22, 2025

كما أيد وزير المالية بتسليل سموتريتش القرار، موضحا أن زيني “الشخص المناسب في الوقت المناسب لإعادة تأهيل جهاز الأمن العام ودفعه إلى الأمام في فترة مليئة بالتحديات”.

אני מברך את ראש הממשלה על מינוי ראוי ומקצועי. האלוף זיני הוא קצין ערכי, התקפי, יוזם ויצירתי, והוא האדם הנכון בזמן הנכון כדי לשקם את שירות הביטחון הכללי ולהצעיד אותו קדימה בתקופה מאתגרת וחשובה לביטחון ישראל. ראש הממשלה קיבל הערב החלטה מנהיגותית ראשונה במעלה למשול על פי החוק… — בצלאל סמוטריץ' (@bezalelsm) May 22, 2025

وأعلنت منظمة غير حكومية اللجوء إلى المحكمة الإسرائيلية العليا للطعن بتعيين رئيس جديد للشاباك.

وكانت المدعية العامة منعت نتانياهو مساء الأربعاء من تعيين خلف لرئيس الشاباك المستقيل، رونين بار، إلا أن رئيس الوزراء أصر على المضي قدما في ذلك.

وزيني مولود لعائلة مهاجرة من فرنسا هو يرأس حاليا قيادة التدريب في الجيش الإسرائيلي.