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نتنياهو يتحدى ويعين رئيسا للشاباك

FILE - Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu attends a ceremony on the eve of Israel's Remembrance Day for fallen soldiers at the Yad LaBanim Memorial in Jerusalem on April 29, 2025. (Abir Sultan/Pool Photo via AP, File)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو (أسوشييتد برس)
23/5/2025-|آخر تحديث: 01:42 AM (توقيت مكة)

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مساء الخميس، اختياره اللواء دافيد زيني رئيسا جديدا لجهاز الأمن الداخلي(الشاباك)، متحديا قرار المدعية العامة للدولة الأربعاء بمنعه من ذلك.

وجاء في بيان صادر عن مكتب نتنياهو “أعلن رئيس الوزراء نتنياهو هذا المساء قراره تعيين اللواء دافيد زيني رئيسا جديدا للشاباك”.

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وفق مكتب نتنياهو “شغل الجنرال زيني العديد من المناصب العملياتية والقيادية” في الجيش الإسرائيلي، مشيرا إلى تاريخه كمقاتل في وحدة النخبة سايريت ماتكال، وكذلك كمؤسس للواء الكوماندو، وهي وحدة مستقلة.

وعلقت المدعية العامة في إسرائيل غالي بهاراف-ميارا على هذه الخطوة، معتبرة أن آلية تعيين رئيس الشاباك “معيبة”.

وقالت باهاراف-ميارا، وهي أيضا المستشارة القانونية للحكومة، في بيان “هناك شكوك جدية (في أن نتنياهو) تصرف في حالة من تضارب المصالح، وآلية التعيين معيبة”.

وأثارت الخطوة ردود فعل حادة من المعارضة الإسرائيلية، إذ دعا يائير لبيد، زعيم المعارضة، الجنرال زيني إلى رفض التعيين، قائلا: “نتنياهو في وضع من تضارب خطير للمصالح. أدعو الجنرال زيني إلى الإعلان أنه لا يستطيع القبول بهذا التعيين ما دامت المحكمة العليا لم تعلن موقفها من هذه القضية”.

ووصف يائير غولان، زعيم تحالف الديمقراطيون، القرار بأنه “هجوم مباشر على دولة إسرائيل الديمقراطية”، مؤكدا: “نتنياهو خرق القانون وتصرف خلافا لقرار المحكمة العليا. نحن في أزمة دستورية”.

أما رئيس حزب “المعسكر الرسمي” بيني غانتس، فاعتبر الخطوة تجاوزا “لخط أحمر آخر” ومساسا خطيرا بأجهزة الأمن، وأضاف: “عمق السعي يعادل عمق التحقيق. نتنياهو يقوض مجددا سيادة القانون ويقودنا إلى صدام دستوري، على حساب أمن إسرائيل”.

في المقابل، رحب وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير بتعيين زيني، واعتبره “ضابطا هجوميا ومقاتلا شجاعا”، مؤكدا أن “الصلاحية لتعيين رئيس الشاباك مخولة قانونا لرئيس الحكومة فقط”.

كما أيد وزير المالية بتسليل سموتريتش القرار، موضحا أن زيني “الشخص المناسب في الوقت المناسب لإعادة تأهيل جهاز الأمن العام ودفعه إلى الأمام في فترة مليئة بالتحديات”.

وأعلنت منظمة غير حكومية اللجوء إلى المحكمة الإسرائيلية العليا للطعن بتعيين رئيس جديد للشاباك.

وكانت المدعية العامة منعت نتانياهو مساء الأربعاء من تعيين خلف لرئيس الشاباك المستقيل، رونين بار، إلا أن رئيس الوزراء أصر على المضي قدما في ذلك.

وزيني مولود لعائلة مهاجرة من فرنسا هو يرأس حاليا قيادة التدريب في الجيش الإسرائيلي.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات

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