شاهد: طفل غزي يبتهج بالحصول على ربطة خبز وسط المجاعة في القطاع

وسط أزمة خانقة يعانيها سكان قطاع غزة بفعل المجاعة التي تفرضها إسرائيل، عبر الطفل عبد الكريم عماري عن فرحته بحصوله على ربطة خبز بعد معاناة شديدة وحصار منذ شهرين.

وظهر عبد الكريم في مقطع متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، وهو يقول: “بعد معاناة كبيرة وصلنا الخبز.. ربطتين (خبز) بدي أروحهم على الدار.. الحين أمي رح تزغرت لي”.

وأشار إلى أنهم في السابق كانوا يطحنون الأرز مع المعكرونة ثم يخبزوه ليأكلوه، مشيرا إلى أن لون الخبز كان برتقالي، لكن الآن حصل على الخبز الأبيض.

وختم بقوله: “على ربطة الخبز صرنا نزغرت”.

واليوم الجمعة، اعتبر المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) فيليب لازاريني، ما يصل من مساعدات إلى قطاع غزة بأنه مجرد “إبرة في كومة قش”.

وأشار لازاريني، إلى أن الفلسطينيين في قطاع غزة عانوا، في ظل حرب الإبادة الإسرائيلية، “من الجوع والحرمان ومن أساسيات الحياة لأكثر من 11 أسبوعا”.

وأوضح أن أقل ما يحتاجه الفلسطينيون في القطاع “500-600 شاحنة يوميًا تُدار من خلال الأمم المتحدة، بما في ذلك الأونروا”.