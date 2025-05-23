عقوبات أمريكية على السودان.. ما هي؟ وما أسبابها؟

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، الخميس، أن الولايات المتحدة قررت فرض عقوبات على السودان بعد ” ثبوت استخدام حكومته أسلحة كيماوية” عام 2024 خلال الصراع الدائر بين الجيش وقوات الدعم السريع في البلاد.

وقالت الخارجية الأمريكية في بيان إن الولايات المتحدة قررت رسميا في 24 إبريل/نيسان بموجب قانون (مراقبة الأسلحة الكيماوية والبيولوجية والقضاء على الحرب) لعام 1991 أن حكومة السودان استخدمت أسلحة كيماوية العام الماضي.

وأضافت الخارجية الأمريكية في البيان الذي نشرته على موقعها الخميس أنه جرى إبلاع الكونغرس بهذا القرار.

ما هي العقوبات الأمريكية على السودان؟

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية تامي بروس أن العقوبات ستتضمن قيودا على الصادرات الأمريكية وخطوط الائتمان الحكومية الأمريكية، وستدخل حيز التنفيذ في 6 يونيو/حزيران تقريبا بعد إخطار الكونغرس.

وأضافت بروس “الولايات المتحدة تدعو حكومة السودان إلى وقف استخدام الأسلحة الكيماوية والوفاء بالتزاماتها بموجب معاهدة الأسلحة الكيميائية” التي تحظر استخدام مثل هذه الأسلحة.

وكانت الحرب اندلعت في السودان في إبريل/نيسان 2023 بين الجيش وقوات الدعم السريع، ما أدى إلى مقتل الآلاف ونزوح جماعي ومجاعة واسعة.

عقوبات أمريكية سابقة

وفرضت واشنطن في يناير/كانون الثاني عقوبات على قائد الجيش عبد الفتاح البرهان، متهمة إياه بالسعي لإنهاء الصراع عن طريق الحرب وليس عبر المفاوضات.

كما قررت الولايات المتحدة أن أعضاء قوات الدعم السريع والميليشيات المتحالفة معها ارتكبوا إبادة جماعية وفرضت عقوبات على مجموعة منهم.

وكانت وزارة الخزانة الأمريكية قد فرضت في 7 يناير/كانون الثاني الماضي عقوبات على قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو “حميدتي” و7 شركات، وذلك “لدورهم في زعزعة الاستقرار وتقويض الانتقال الديمقراطي في السودان“.

وتشمل العقوبات حظر جميع الممتلكات والمصالح الخاصة بالكيانات المدرجة في القرار، سواء كانت موجودة في الولايات المتحدة أم في حوزة أو تحت سيطرة أشخاص أمريكيين؛ كما يحظر أي كيانات تمتلكها تلك الشخصيات بنسبة 50 % أو أكثر.