فاينانشيال تايمز: عدد قياسي من الأمريكيين تقدموا للحصول على الجنسية البريطانية منذ فوز ترامب

ذكرت صحيفة فاينانشيال تايمز البريطانية، اليوم الجمعة، أن الطلبات التي تقدم بها أمريكيون للحصول على الجنسية البريطانية ارتفعت إلى رقم قياسي في الأشهر القليلة التي مضت منذ عودة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى البيت الأبيض.

وأفاد تقرير صادر عن شركة محاماة متخصصة في الهجرة أن 1930 مواطنا أمريكيا تقدموا للحصول على الجنسية البريطانية في الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري، وهو أعلى رقم منذ بداية تسجيل هذه البيانات، كما أن هذا الرقم يمثل زيادة بنسبة 12% مقارنة بالربع الأخير من عام 2024.

وقال أونو أوكيرغا، وهو مدير إحدى الشركات القانونية المتخصصة في استشارات الهجرة في بريطانيا، للصحيفة إن أسباب اهتمام مواطنين أمريكيين بفرص الهجرة إلى بريطانيا هي “الخوف والإحباط والأمن المالي، علاوة على مشاعر عميقة بالخوف على السلامة الشخصية”.

إقبال على التعليم في بريطانيا

وفي السياق ذاته، أظهرت بيانات وزارة الداخلية البريطانية ارتفاعا بنسبة 9.6% في الطلبات التي تقدم بها أمريكيون للحصول على تأشيرة دراسة في بريطانيا في الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق، مدفوعة بالإقبال على الدراسة في الجامعات البريطانية.

وأشارت الصحيفة إلى أن الإقبال على الدراسة في الجامعات البريطانية جاء بعد هجوم ترامب على بعض أفضل الجامعات الأمريكية، مثل جامعة هافارد الشهيرة، واتهامه لها بتبني أفكار يسارية.

وأوضحت كلير نيلسون، المحامية المتخصصة في قضايا الهجرة بإحدى شركات المحاماة البريطانية، أن “المناخ السياسي دفع الأمريكيين إلى البحث عن الاستقرار والفرص في الخارج، خاصة المثليين والمثليات ومزدوجي الميول الجنسية والمتحولين جنسيا، الذين يشعرون بتهميشهم في ظل سياسات ترامب“.

تغيُّر المناخ السياسي

وقالت مادلين سمبشن، مديرة مرصد الهجرة بجامعة أكسفورد، إن “المناخ السياسي الأمريكي أثر في اتجاهات طلب الحصول على الجنسية البريطانية، إذ أوضحت البيانات أن الأمريكيين أصبحوا الآن أكثر ميلا إلى التقدم بطلبات الحصول على الجنسية”.

وأضافت أن التشريعات الأخيرة وسَّعت لأول مرة حقوق المواطنة لبعض الأمريكيين الذين لديهم أجداد وُلدوا في المملكة المتحدة.

يُذكر أن عدد طلبات الحصول على الجنسية البريطانية بلغ 72729 في الربع الأول من العام الجاري، وهو رقم قياسي دفع الحكومة البريطانية إلى اتخاذ مجموعة من الإجراءات بهدف تخفيض أعداد المهاجرين بشكل قانوني إلى بريطانيا، هذا بخلاف جهود مواجهة الهجرة غير النظامية.

ومن بين هذه الإجراءات زيادة الفترة اللازمة للحصول على حق الإقامة الدائمة في بريطانيا إلى 10 سنوات، وهي ضعف الفترة اللازمة حاليا. وستُطبَّق هذه القاعدة على من يقيمون بالفعل في بريطانيا، علاوة من يتقدمون مستقبلا للحصول على الإقامة في البلاد.