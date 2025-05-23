مكمل غذائي يؤخر الشيخوخة.. دراسة تنصح بتناوله يوميا وتكشف النتائج

كشفت دراسة حديثة أن تناول مكملات فيتامين (D3) يوميًا، قد يسهم في إبطاء عملية الشيخوخة البيولوجية، الأمر الذي قد يفتح آفاقًا واعدة لاستراتيجيات “إطالة العمر”.

واعتمدت الدراسة، التي نُشرت في المجلة الأمريكية للتغذية السريرية، على بيانات تجربة أجريت في الولايات المتحدة وشملت نساء تبلغ أعمارهن 55 عامًا فما فوق، ورجالًا تزيد أعمارهم عن 50 عامًا.

وتمت متابعة المشاركين على مدى 5 سنوات بعد تناولهم لمكملات فيتامين “D3” (بجرعة 50 ميكرو غرامًا يوميًا) وأحماض “أوميغا 3” الدهنية (1 غرام يوميًا).

حماية أغطية الخلايا

وصرحت الدكتورة جوان مانسون، المشاركة في الدراسة، أن التجربة التي تُعد الأولى من نوعها على نطاق واسع، تثبت أن مكملات فيتامين “D3” تحمي “التيلوميرات” داخل الخلايا وتحافظ على طولها.

و”التيلوميرات” هي تتابعات متكررة من الحمض النووي (DNA) في نهايات “الكروموسومات”، تعمل كغطاء وقائي يمنع تآكلها.

وتُعد هذه الأغطية الوقائية عرضة للتآكل بشكل طبيعي مع التقدم في السن، ويرتبط ضعفها بتطور أمراض مختلفة متعلقة بالشيخوخة.

وركزت الدراسة على تأثير المكملات في خلايا الدم البيض، حيث تم قياس طول “التيلوميرات” في البداية، ثم خلال العامين الثاني والرابع لدى 1054 مشاركًا، وأظهرت النتائج أن فيتامين “D3” ساعد في تقليل تآكل “التيلوميرات”، مقارنة بمن لم يتناولوا تلك المكملات.

تأخير أعراض الشيخوخة لمدة 3 سنوات

وذكر الباحثون أن هذا التأثير يعادل تأخير الشيخوخة البيولوجية بنحو 3 سنوات مقارنة بالدواء الوهمي “البلاسيبو”، و”البلاسيبو” (Placebo) هو مادة تبدو كدواء لكنها لا تحتوي على مواد فعالة لها تأثير في صحة متعاطيها.

ويستخدم “البلاسيبو” في الدراسات العلمية الطبية، حيث يقسّم المشاركون إلى مجموعتين، الأولى تتعاطى العقار الحقيقي، والثانية تتعاطى العقار الوهمي، ولا يتم إخبار المشاركين بذلك.

ويهدف إعطاء “البلاسيبو” إلى معرفة ما إذا كانت النتائج للعقار قيد الاختبار حقيقية أم أنها لا تختلف عن الدواء الوهمي الذي لا يحتوي أي مواد فعالة.

ومن جانبه، أوضح الباحث هايدونغ زو، المشارك في إعداد الدراسة، أن النتائج تشير إلى أن فيتامين “D3” قد يكون أداة فعالة في مواجهة شيخوخة الخلايا، إلا أن هناك حاجة إلى دراسات إضافية لتأكيد النتائج وتحديد الآليات بدقة.

وأضاف أن مكملات فيتامين “D3″، سواء استُخدمت مع “أوميغا 3” أو من دونها، قد تسهم في منع تآكل “التيلوميرات” أو تأخير عملية الشيخوخة الخلوية.