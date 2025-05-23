نام القبطان فاقتحمت السفينة منزلا

استيقظ سكان قرية نرويجية على مشهد نادر غير متوقع، وهو اقتحام سفينة حاويات ضخمة بطول 135 مترا حديقة أحد السكان.

الواقعة الغريبة حدثت في ساعات الفجر الأولى حين جنحت سفينة الشحن “إن سي إل سالتن” فجأة في مضيق تروندهايم وسط النرويج، لتنتهي رحلتها في فناء منزل النرويجي يوهان هيلبرغ، على بُعد أمتار فقط من غرفة نومه.

لكن ذلك لم يكن كافيا لإيقاظ هيلبرغ، الذي لم يصحُ من النوم إلا على صوت قرع الجرس والاتصالات المتكررة من جاره المذعور.

وقال يوهان هيلبرغ لقناة “تي في 2” النرويجية “رن جرس الباب في وقت من اليوم لا أحب فيه فتح الباب”.

وقال جاره يوستين يورغنسن إنه استيقظ حوالي الساعة الخامسة صباحا على صوت قارب يتجه “بأقصى سرعة نحو الأرض”، وهرع إلى منزل هيلبرغ.

ولم يُصَب أي من أفراد الطاقم البالغ عددهم 16 شخصا بأذى في هذه الحادثة التي فتحت الشرطة النرويجية تحقيقا لكشف ملابساتها.

وأفادت وكالة “إن تي بي” النرويجية أن “شخصا واحد فقط كان على سطح السفينة في ذلك الوقت. كان يقود السفينة، لكنه لم يغيّر مساره عند دخوله مضيق تروندهايم (وسط النرويج) كما كان ينبغي”.

وأكد الشرطي كيتيل برولاند سورينسن للوكالة أن “الشرطة تلقت معلومات من أشخاص آخرين كانوا على السفينة تفيد بأنه كان نائما”.

وقالت شركة “نورث سي كونتينر لاين” في بيان صدر الجمعة “تلقينا تقارير من الشرطة تفيد بوجود مشتبه فيه، ونواصل التعاون الكامل مع السلطات في التحقيق الجاري”.

وأضافت “نُجري أيضا تحقيقاتنا الداخلية الخاصة بنا، لكننا نفضل عدم التكهن بمزيد من التفاصيل”. وفشلت حتى الآن محاولات إعادة تعويم السفينة الجانحة التي لا تزال راسية بالقرب من المنزل الخشبي.