دجوكوفيتش يحقق لقبه رقم 100 في مسيرته بعد نهائي ماراثوني في بطولة جنيف للتنس (فيديو)

حقق النجم الصربي المخضرم نوفاك دجوكوفيتش اللقب رقم 100 في مشواره مع رياضة التنس، بالتتويج ببطولة جنيف المفتوحة للتنس “فئة 250 نقطة” السبت.

وانتزع دجوكوفيتش لقب البطولة المقامة على الملاعب الرملية بعد مباراة نهائية مثيرة استمرت ثلاث ساعات وخمس دقائق.

وقلب النجم الصربي المخضرم تأخره في المجموعة الأولى أمام البولندي هوبرت هوركاتش إلى الفوز بمجموعتين متتاليتين.

وحقق دجوكوفيتش (38 عاما) لقبه الأول هذا العام، ليحتفل أيضا بأول إنجاز له منذ الفوز بذهبية فردي تنس “الرجال” في دورة الألعاب الأولمبية الأخيرة باريس 2024.

وأصبح بذلك ثالث لاعب يحقق 100 بطولة في مشواره مع التنس، بعد الأمريكي جيمي كونورز والسويسري روجر فيدرر.