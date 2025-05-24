مناوشات بين خفر السواحل الفلبيني والصيني.. ماذا حدث؟ (فيديو)

تبادلت الصين والفلبين الاتهامات في أعقاب مواجهة بين سفينتين تابعتين لهما في المياه المتنازع عليها في بحر الصين الجنوبي.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية ماو نينغ إن من حق الصين اتخاذ الاجراءات اللازمة، وإن الولايات المتحدة لا ينبغي لها استغلال الفلبين لإثارة الاضطرابات في المنطقة.

وحثت الخارجية الصينية الفلبين على التوقف فورا عن الانتهاكات والاستفزاز في بحر الصين الجنوبي وإلا فستواجه ردا حازما من الصين.

مناوشات بين خفر السواحل الفلبيني والصيني.. ماذا حدث؟#الجزيرة_مباشر pic.twitter.com/0gbBxW9ylY — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) May 23, 2025

في المقابل، أدان مسؤولون فلبينيون خفر السواحل الصيني، لاستخدامه ما قالوا إنه مدفع مياه قوي لاستهداف إحدى سفينتي صيد فلبينيتين كانتا تُجريان أبحاثا بحرية في بحر الصين الجنوبي المتنازع عليه.

وقال مكتب الثروة السمكية في مانيلا إن الحادث وقع قرب أحد التكوينات الرملية الثلاثة المعروفة باسم “ساندي كاي”، وتسبب في أضرار بإحدى سفينتي الصيد، وعرَّض أفراد طاقمها للخطر.

وقالت وزارة الزراعة ومكتب الثروة السمكية في مانيلا إن “التدخل العدواني” من جانب خفر السواحل الصيني وقع أثناء قيام السفينتين الفلبينيتين بـ”بحث علمي بحري روتيني” في تكوينات الرمال البيضاء الجرداء الواقعة بين جزيرة ثيتو التي تسيطر عليها الفلبين، وقاعدة يُطلَق عليها اسم “سوباي ريف” بنتها الصين في أحد التكوينات الرملية.

وقال مسؤولون إن فريقا علميا فلبينيا كان موجودا في “ساندي كاي” لجمع عينات من الرمال من التكوينات الرملية.

وأفاد المسؤولون الفلبينيون بأن سفينة أكبر لخفر السواحل الصيني “أطلقت المياه من مدافع مياه واصطدمت بجانب إحدى السفينتين مرتين، مما أسفر عن أضرار في مقدمة جانبها الأيسر والمدخنة، وعرَّض حياة أفرادها المدنيين على متنها للخطر”.

وحمَّل خفر السواحل الصيني الفلبين مسؤولية حادث التصادم، قائلا إن السفينتين دخلتا المياه بشكل غير قانوني وبدون إذن من الصين، وأنزلتا أفرادا على “ساندي كاي”، مستخدما الاسم الصيني للتكوينات الرملية “تيكسيان ريف”.