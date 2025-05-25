لماذا تهجر شركات الطيران العالمية مطار تل أبيب رغم تطمينات إسرائيل؟

ما تزال آثار الصاروخ الذي أطلقته جماعة أنصار الله اليمنية على مطار بن غوريون في تل أبيب في 4 مايو/أيار الجاري، تلقي بظلالها على حركة الطيران في إسرائيل>

,تستمر العديد من شركات الطيران العالمية بإيقاف رحلاتها من تل أبيب وإليها، فيما تحاول السلطات هناك نشر رواية أن الحادثة “نادرة”.

وفي تصريح نقلته هيئة الإذاعة الإسرائيلية، اليوم الأحد، حاول العميد في صفوف الاحتياط شموئيل زكاي، المدير العام لهيئة الطيران المدني الإسرائيلي، طمأنة الجمهور الإسرائيلي بقوله إن “أسطول الطائرات الإسرائيلي في زمن الحرب هو الأكبر في تاريخ دولة إسرائيل”.

وكشف زكاي أن سلاح الجو الإسرائيلي وزع خلاصة تقرير التحقيق الخاص بحادثة الصاروخ اليمني على شركات الطيران الأجنبية، في محاولة منه لطمأنتها بأن مثل هذه الحوادث نادرة.

وقال: “أُرسلت خلاصات تحقيق سلاح الجو إلى شركات الطيران مع شرح حول العطل: لماذا حدث، وما الذي تم فعله لتقليل احتمال تكراره”.

ورغم استمرار الحرب، أشار زكاي إلى أن 22 مليون مسافر تنقلوا من وإلى إسرائيل خلال فترة المواجهات، وأنه ما زال هناك تعاون مع 33 شركة طيران أجنبية.

والرقم 33 يدلل على انخفاض كبير في عدد الشركات، حيث ذكر موقع “فلايت كونيكشن” المتخصص بالرحلات الجوية، أن عدد شركات الطيران التي كانت تُسيّر رحلات من وإلى مطار بن غوريون الدولي في تل أبيب حوالي 63 شركة.

“مخاوف أمنية”

وأشار زكاي إلى أن قرار بعض الشركات بتعليق رحلاتها نابع بالأساس من اعتبارات أمنية وتجارية، وليس من “مشاعر معادية لإسرائيل”.

وقال إن “المصلحة التجارية موجودة وإسرائيل وجهة جذابة”.

واعترف زكاي بأن بعض العوائق التي تمنع استئناف الرحلات تعود لأسباب موضوعية، مثل رفض أطقم الطيران السفر للمنطقة، أو الصعوبات الفنية والإجرائية.

وقال “هناك أمور موضوعية، مثل أطقم الطيران. شركة دلتا الأمريكية، كيف تُرسل أطقمها؟ تعلن عن الرحلة، ثم يختار الطاقم ما إذا كان يرغب في التسجيل والمشاركة. هناك شركات تعمل بنفس الطريقة، ولكن الأطقم ببساطة لا ترغب في الطيران (إلى إسرائيل)”.

ووجه زكاي انتقادا للذين يتهمون شركات الطيران بـ”معاداة السامية”، قائلا: “الإسرائيليون دائما يحبون القول إن ‘الجميع معادون للسامية ولا أحد يحبنا…’، ولكن قبل أن نلومهم، دعونا نتحدث عن أنفسنا”.

وأكد المدير العام لهيئة الطيران المدني الإسرائيلي على تورط الطيارين المدنيين في قيادة الهجمات في غزة، في حديثه عن الضغط الذي يواجهه المطار وقلة الأيدي العاملة، مشيرا إلى أن “الموارد البشرية والضغط اليومي يظلان تحديين مركزيين في ظل ظروف الحرب”.

وفيما يتعلق بتعليقات بعض مديري شركات الطيران الأجنبية على الأزمة، مثل تصريحات مدير “رايان إير” حول فقدان الصبر تجاه إسرائيل واحتمال وقف الرحلات، اعتبر زكاي أن مثل هذه التصريحات استثناء وليست القاعدة.

وقال زكاي: “مدير رايان إير لا يتحدث مثل مدير شركة طيران. لا حاجة لمسح دموعه. لاحظ أن شركات طيران أخرى لا تتحدث بهذه الطريقة، وهي ليست أقل احتراما أو حجما. هناك مزيج من العديد من العوامل المعقدة التي لا ينبغي أن تشغل بال المسافر الإسرائيلي”.

وكانت جماعة أنصار الله أعلنت أنها تسعى لفرض حصار جوي على إسرائيل من خلال استهداف مطار بن غوريون في تل أبيب، وذلك بعدما تمكن صاروخ فرط صوتي أطلقته الجماعة من تجاوز منظومات الدفاع الجوي الإسرائيلية والسقوط قرب المطار، ما تسبب في تعطيل حركة المطار مؤقتًا وإلغاء العديد من شركات الطيران لرحلاتها يوم الأحد 4 مايو/أيار.