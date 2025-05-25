رغم الحديث عن وقف الحرب.. قتلى وجرحى في هجوم روسي واسع على أوكرانيا

واصلت روسيا هجمات واسعة بالطائرات المسيرة والصواريخ على العاصمة الأوكرانية كييف ومدن أخرى، على الرغم من مفاوضات السلام التي جرت بين الطرفين في إسطنبول خلال شهر مايو/أيار الجاري، واستمرار أكبر عملية لتبادل الأسرى بين البلدين منذ بداية الحرب في فبراير/شباط 2022.

وقال سلاح الجو الأوكراني، اليوم الأحد، إن روسيا أطلقت 298 طائرة مسيرة و69 صاروخا الليلة الماضية في واحدة من أكبر الهجمات الجوية خلال الحرب على أوكرانيا، والتي أودت بحياة 12 شخصا على الأقل في جميع أنحاء البلاد.

وأضاف سلاح الجو الأوكراني أنه أسقط 45 صاروخا و266 طائرة مسيرة.

وقال الجيش في بيان عبر تلغرام إن “معظم مناطق أوكرانيا تأثرت بالهجوم المعادي. وسجلت غارات جوية للعدو في 22 منطقة، وسقطت صواريخ كروز وطائرات هجومية مسيّرة في 15 موقعا”.

قتلى وجرحى في عدة مدن

وفي وقت سابق أعلن مسؤولون أوكرانيون، صباح الأحد أنه قتل 3 أفراد عل الأقل في منطقة كييف، و4 في منطقة خملنيتسكي في غرب أوكرانيا.

وقال رئيس الإدارة العسكرية الإقليمية لمنطقة كييف ميكولا كلاشنيك “قتل 3 أشخاص الليلة الماضية نتيجة هجوم للعدو في منطقة كييف”، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الفرنسية.

وذكر رئيس بلدية المدينة في وقت سابق بأن الهجوم الروسي أدى إلى إصابة 10 أشخاص على الأقل بجروح، داعيا السكان إلى البقاء في الملاجئ.

وأفاد نائب رئيس الإدارة العسكرية الإقليمية لمنطقة خملنيتسكي سيرغي تيورين في منشور على “تلغرام” “الليلة الماضية، تعرّضت منطقة خملنيتسكي إلى نيران روسية معادية، ما ألحق دمارا بالبنى التحتية المدنية.. للأسف، قتل 4 أشخاص”، مشيرا إلى إصابة 5 آخرين بجروح.

وعلى الجانب الآخر، قالت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، إن الدفاعات الجوية اعترضت 110 طائرات مسيرة أوكرانية الليلة الماضية، منها 13 فوق منطقتي موسكو وتفير.

استمرار تبادل الأسرى

من جانبه أعلن الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، ووزارة الدفاع الروسية، أن كل طرف أعاد إلى الوطن 307 من الجنود الأسرى أمس السبت، وذلك بعد يوم من إطلاق كل منهما سراح ما مجموعه 390 مقاتلا ومدنيا.

ومن المتوقع إطلاق سراح المزيد من الأشخاص خلال عطلة نهاية الأسبوع، مما يجعل عملية التبادل الأكبر منذ أكثر من 3 سنوات من الحرب.

وقال زيلينسكي، عبر تطبيق تليجرام، “نتوقع المزيد غدا”. وقالت وزارة الدفاع الروسية أيضا إنها تتوقع استمرار عملية التبادل، لكنها لم تذكر تفاصيل.