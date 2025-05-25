صاروخ من اليمن يشل حركة الطيران بإسرائيل ويتسبب في إطلاق صفارات الإنذار (فيديو)

تعطلت حركة إقلاع الطائرات وهبوطها في مطار بن غوريون، اليوم الأحد، بعد إعلان الجيش الإسرائيلي اعتراضه صاروخا أُطلق من الأراضي اليمنية اتجاه إسرائيل.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية إن شظايا الصاروخ الاعتراضي سقطت في منطقة مفتوحة جنوبي الخليل، ولم تُشر بعد إلى وقوع إصابات أو أضرار مادية.

وأضافت الهيئة أن منظومات الدفاع الجوي تصدت للصاروخ، بينما تداول ناشطون مقاطع مصورة توثق لحظة اعتراض الصاروخ.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان “رصدنا صاروخا أُطلق من اليمن، ويجري العمل على اعتراضه”.

وفي أعقاب ذلك، دوت صفارات الإنذار في مدينة القدس وجنوب إسرائيل ومستوطنات الضفة الغربية.

وتُعَد هذه المرة الرابعة التي تعلن فيها تل أبيب اعتراض صاروخ يُطلَق من اليمن، منذ فجر الخميس.

والخميس، أعلنت جماعة أنصار الله تنفيذها إطلاقات صاروخية عدة ضد إسرائيل، بينها هجومان متتاليان بصاروخين باليستيين استهدفا مطار بن غوريون قرب تل أبيب.

كما أعلنت الجماعة، الجمعة، أنها استهدفت مجددا مطار بن غوريون الإسرائيلي، بصاروخ باليستي فرط صوتي.