قتل أم انتحار؟.. العثور على جثة حفيد نوال الدجوي والداخلية المصرية تكشف الملابسات

أعلنت وزارة الداخلية المصرية، اليوم الأحد، العثور على جثة أحمد الدجوى، حفيد الدكتورة نوال الدجوى رئيس مجلس أمناء جامعة أكتوبر للعلوم والتكنولوجيا، مقتولا اليوم في منزله بمدينة السادس من أكتوبر، غربي القاهرة.

وقالت الداخلية في بيان لها “فى ضوء ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعى بشأن ملابسات وفاة أحمد الدجوى حفيد نوال الدجوى.. بالفحص تبين أنه بتاريخ اليوم الأحد تبلغ لقسم شرطة أول أكتوبر بالجيزة من أسرة المذكور بقيامه بإطلاق عيار ناري على نفسه مستخدماً طبنجة مرخصة خاصة به حال تواجده بمحل إقامته بأحد المنتجعات السكنية بدائرة القسم مما أدى إلى وفاته”.

وأضاف البيان “أشارت التحريات إلى أنه كان يعالج في الفترة الأخيرة من أمراض نفسية وسافر للخارج في رحلة علاجية في هذا الإطار وعاد للبلاد مساء 24 مايو الجاري (السبت).. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية”.

وأفادت وسائل إعلام محلية أن المعاينة الأولية التي أعلنت عنها الشرطة، جاء فيها أن قوة أمنية انتقلت إلى مكان الحادث، وتبين أن الجثة لحفيد نوال الدجوي، ابن نجلها الراحل، والذي يعتبر أحد أطراف قضايا الميراث المتداولة بين أبناء نجل نوال الدجوي وابنتي ابنتها.

وذكرت الشرطة أن جمع التحريات مازال جاريا لكشف ملابسات الحادث، وبيان وجود شبهة جنائية من عدمه، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.

يأتي هذا التطور بعد أيام من تقديم نوال الدجوي بلاغا ضد الحفيد المتوفي وشقيقه تتهمهما بسرقة مبالغ مالية ضخمة ومجوهرات من منزلها بمدينة أكتوبر، كما تقدم الحفيد المتوفي وشقيقه ببلاغ آخر ضد ابنتي عمتهما، في إطار دعاوى قضائية عديدة مرفوعة بينهم لخلافات حول الميراث بالمحاكم المدنية والتجارية والشرعية.

وحسب ما أوردته وسائل إعلام محلية عن مصادر أمنية مصرية، فقد أبلغت الدجوي، المعروفة بلقب “رائدة التعليم الخاص”، الأسبوع الماضي، عن اختفاء مبالغ مالية ضخمة ومقتنيات ثمينة كانت مخزنة داخل خزائن حديدية في مسكنها.

وتشمل المسروقات نحو 3 ملايين دولار أمريكي، و50 مليون جنيه مصري، و350 ألف جنيه إسترليني، إلى جانب 15 كيلوغراما من المشغولات الذهبية.