ماذا فعلت كوريا الشمالية بالمسؤولين عن فشل تدشين سفينة حربية؟

ذكرت وسائل إعلام رسمية في كوريا الشمالية، اليوم الاحد، أن السلطات اعتقلت 3 مسؤولين بعد فشل تدشين سفينة حربية جديدة الأسبوع الماضي.

وكانت السلطات في بيونغ يانغ أعلنت أن “حادثا خطيرا” وقع خلال حفل إطلاق مدمرة بحرية حديثة البناء وزنها 5000 طن يوم الأربعاء في مدينة تشونغجين الساحلية الشرقية، وتحطمت أجزاء من قاع السفينة.

ونقلت صحيفة الغارديان البريطانية عن زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون قوله إن الحادث “أدى إلى انهيار كرامة دولتنا واحترامها لذاتها”، وصفه بأنه “عمل إجرامي ناجم عن إهمال مطلق”، وتعهد بمحاسبة المسؤولين.

وأمر كيم جونغ أون بترميم السفينة قبل اجتماع للحزب الحاكم في يونيو/حزيران المقبل

من هم المسؤولون المعتقلون؟

وأفادت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية أن المعتقلين هم كانغ جونغ شول، كبير المهندسين في حوض بناء السفن في تشونغجين، وهان كيونغ هاك، رئيس ورشة بناء الهياكل، وكيم يونغ هاك، نائب مدير الشؤون الإدارية.

وذكر تقرير الوكالة أن المعتقلين الثلاثة “مسؤولون عن الحادث”.

وأوردت الوكالة الكورية الشمالية، الجمعة، أيضا أن “الفحص تحت المياه والفحص الداخلي للسفينة الحربية أكدا أنه، على عكس الإعلان الأولي، لم تكن هناك ثقوب في قاعها”.

“السفينة تركت مائلة في المياه”

وعلى الجانب الآخر، أعلن الجيش الكوري الجنوبي أن أجهزة الاستخبارات الأميركية وسيول خلصتا إلى أن “محاولة الإطلاق الجانبي” للسفينة باءت بالفشل، وأن السفينة تُركت مائلة في المياه.

واستنادا إلى حجم السفينة الحربية المبنية حديثا ونطاقها، يعتقد الجيش الكوري الجنوبي أنها مجهزة بشكل مماثل للمدمرة “تشوي هيون” التي يبلغ وزنها 5 آلاف طن وكشفت عنها كوريا الشمالية الشهر الماضي.

وكانت بيونغ يانغ قد أعلنت أن “تشوي هيون” مجهزة بـ”أقوى الأسلحة” و”ستدخل الخدمة مطلع العام المقبل”.

وأعربت كوريا الجنوبية عن اعتقادها أن تكون روسيا قد ساعدت في تطوير “تشوي هيون” مقابل نشر بيونغ يانغ آلاف الجنود لدعم موسكو في حربها في أوكرانيا.

ويقول محللون إن السفينة الحربية التي تعرضت للحادث الأربعاء ربما تم بناؤها أيضا بمساعدة روسية.