الطفل محمد ياسين.. شهيد الجوع في زمن الحصار والإبادة (فيديو)

حمَّلت والدة الطفل محمد ياسين، الذي استشهد نتيجة سوء التغذية والجوع، الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية عن وفاة طفلها.

وقالت الأم للجزيرة مباشرة إن إغلاق الاحتلال للمعابر، ومنع دخول المساعدات الغذائية والطبية والدوائية إلى القطاع، سبب رئيسي في وفاة ابنها الذي كان يعاني ضمورا وسوء تغذية، وفاقم من وضعه الصحي الأغذية المعلبة التي كان يعتمد عليها في تغذيته، إذ تفتقر الأسر الفلسطينية إلى الطعام الصحي، وتعتمد على المعلبات التي تصل من خلال المساعدات إن وُجدت، وهي لا تكفي وغير صحية في الوقت نفسه، وتقتل الأطفال.

من جانبه، أكد المتحدث باسم الدفاع المدني في غزة محمود بصل، للجزيرة مباشر، أن القطاع كله يتعرض للموت جوعا، وهناك مئات الحالات بين الأطفال التي تعاني سوء التغذية نتيجة إغلاق المعابر ومنع وصول الإمدادات الغذائية إلى الأهالي.

وقال إن هذه الحوادث المأساوية تؤكد تفاقم الكارثة الإنسانية التي تهدد حياة آلاف الأطفال والمسنين، ورغم تحذيرات متكررة من منظمات دولية من استخدام التجويع سلاحا ضد المدنيين في قطاع غزة، فإن الاحتلال يعتمد سياسة الحصار وانهيار النظام الغذائي والصحي، للضغط على الأهالي لإجبارهم على النزوح من القطاع.

وكانت وزارة الصحة في غزة قد أعلنت، في وقت سابق، استشهاد الطفل محمد ياسين بسبب المجاعة وتداعيات الحصار، في حين أكد برنامج الغذاء العالمي أن عشرات الآلاف من الأطفال يواجهون مستوى حادا من سوء التغذية، وقالت الوزارة إن الطفل محمد ياسين استشهد بسبب سوء التغذية والجفاف في مدينة غزة.

وقبل يومين، قال وزير الصحة الفلسطيني ماجد أبو رمضان إن 29 طفلا ومسنا استشهدوا لأسباب مرتبطة بالجوع في غزة خلال اليومين الماضيين، وإن آلافا آخرين معرَّضون لخطر الموت للأسباب ذاتها.

من جهته، قال برنامج الغذاء العالمي إن أكثر من 70 ألف طفل في غزة يواجهون مستويات حادة من سوء التغذية. وأضاف البرنامج التابع للأمم المتحدة أنه يستغل كل فرصة لتقديم المساعدات الغذائية، لكن ما يُقدَّم لا يكفي.

وأوضح أنه بحاجة إلى وصول فوري وآمن ودون قيود، لتقديم المساعدات من أجل منع المجاعة وإنقاذ الأرواح.

ويحتاج قطاع غزة يوميا إلى 500 شاحنة مساعدات إغاثية وطبية وغذائية عاجلة و50 شاحنة وقود حدا أدنى منقذا للحياة، بحسب ما أورده المكتب الإعلامي الحكومي في بيان، الاثنين الماضي.

وارتفعت حصيلة عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 53901 شهيد و122593 مصابا، منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وأفادت مصادر طبية، اليوم السبت، بأن من بين الحصيلة 3747 شهيدا و10552 مصابا منذ 18 مارس/آذار الماضي، أي منذ استئناف الاحتلال عدوانه على القطاع عقب اتفاق وقف إطلاق النار.