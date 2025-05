غوغل تُعيد اختراع الإنترنت.. حقبة جديدة من الذكاء الاصطناعي تنطلق من محرّك البحث إلى هاتفك المحمول (شاهد)

في خطوة تؤذن ببدء حقبة جديدة من الذكاء الاصطناعي، أعلنت غوغل خلال مؤتمرها السنوي، الثلاثاء الماضي، عن مجموعة من الابتكارات التي تعيد رسم ملامح الإنترنت كما نعرفه، وذلك من خلال تحويل محرّك البحث إلى تجربة حوارية ذكية، وتقديم مجموعة من الأدوات الثورية، في تحول شامل يجعل الذكاء الاصطناعي حاضراً في كل زاوية من الاستخدام الرقمي خلال حياتنا اليومية.

وشهد مؤتمر غوغل لهذا العام، الكشف عن ميزة جديدة تسمى “وضع الذكاء الاصطناعي”، والتي تختلف عن الملخصات التقليدية؛ فهي ليست مجرد إضافة على صفحة نتائج البحث، بل تمثل بديلاً كاملاً لعملية البحث التقليدية.

وتوفر هذه التقنية إمكانيات متقدمة مثل تحليل الأسئلة إلى مواضيع فرعية، وتنفيذ استفسارات متعددة بشكل متزامن، مع تقديم إجابات دقيقة وروابط مفيدة من الويب.

وخلال تجربة حصرية استمرت عدة أشهر، لوحظ أن وضع الذكاء الاصطناعي يقدم إجابات واضحة وخالية من الإعلانات، كما يستخدم قوائم ووحدات عرض تفاعلية خاصة عند الاستعلام عن المنتجات.

ورغم طابعها الحواري، فإنها تظل تشبه في جوهرها وظيفة البحث التقليدي، وتنافس بقوة أدوات مثل ChatGPT في أداء المهام المختلفة.

وفي تحديث رئيسي، أعلن محرك البحث العالمي أن المستهلكين في جميع أنحاء الولايات المتحدة أصبح بإمكانهم الآن تحويل بحث غوعل إلى “وضع الذكاء الاصطناعي”.

وعُرضت هذه الميزة في مارس/ آذار الماضي، في إطار تجربة للاختبار، وهي تتخلى عن نتائج البحث التقليدية التي تتيح نطاقا واسعا من المعلومات وتستبدلها بإجابات حاسوبية دقيقة ومباشرة للاستعلامات المعقدة.

‭‭‭ ‬‬‬كما أعلنت غوغل عن (إيه.آي ألترا بلان) أو “خطة الذكاء الاصطناعي الفائقة”، والتي تتيح للمستخدمين، مقابل 249.99 دولارا شهريا، حدودا أعلى للذكاء الاصطناعي ووصولا مبكرا إلى أدوات تجريبية مثل (بروجيكت مارينر)، وهو ملحق لمتصفح الإنترنت يُمكّن من أتمتة ضغطات المفاتيح ونقرات الفأرة، و(ديب ثينك)، وهو نسخة من نموذج جيميناي المتميز، أكثر قدرة على التفكير المنطقي في المهام المعقدة.

ويُقارن هذا السعر بخطط شهرية قيمتها 200 دولار من مطوري نماذج الذكاء الاصطناعي (أوبن إيه.آي وأنثروبيك)، مما يبرز سعي الشركات لاستكشاف سبل لتغطية التكاليف الباهظة لتطوير الذكاء الاصطناعي. كما تتضمن خطة غوغل الجديدة 30 تيرابايت من التخزين السحابي واشتراكا مجانيا في “يوتيوب”.

وخلال المؤتمر كشفت الشركة العملاقة عن أحدث وأكثر نماذجها طموحًا في توليد الفيديو باستخدام الذكاء الاصطناعي، وهو نموذج Veo 3.

ويمثل هذا الإصدار الأخير قفزة كبيرة في مجال الذكاء الاصطناعي، حيث يمحو الحدود بين المحتوى الذي يصنعه الإنسان والمحتوى الذي تنتجه الآلة.

ولعل ما يميز Veo 3 ليس فقط قدرته على إنشاء صور بصرية واقعية بشكل مذهل استنادًا إلى نصوص بسيطة، بل أيضًا قدرته الجديدة على توليد الصوت المتزامن بما يشمل الحوارات، وضوضاء الخلفية، والموسيقى، والأصوات المحيطة، كلها في مخرج واحد متكامل.

Yeah, we’re doomed. This is completely Al generated, all it took was a prompt. Sounds, visuals, all fake. And when I say we, I mean people who make films, tv, art, etc. Historians will still be needed… for now. VEO3: pic.twitter.com/tYR3HMB41R

وصُمم Veo 3 خصيصًا لصناع المحتوى، والمعلمين، والمسوقين، وصانعي الأفلام، حيث يقلل بشكل كبير من العقبات التي تعترض إنتاج الفيديوهات الاحترافية. فبمجرد كلمات قليلة فقط، يمكن للمستخدمين توليد فيديوهات غنية وغامرة كان يتطلب إنتاجها سابقًا فريقًا كاملاً، ومعدات، وموارد كبيرة بعد التصوير.

وتتمثل الأهمية الكبرى لهذا التطور ليس فقط في مجال الترفيه، بل أيضًا في التعليم، والصحافة، والأعمال، وغيرها من المجالات.

كما كشفت غوغل عن تحديث جديد لميزة “جربها” (Try It On) الخاصة بتجربة الملابس افتراضياً، مما يمثل نقلة نوعية في كيفية استخدام الذكاء الاصطناعي في التسوق عبر الإنترنت.

وكانت عوغل قد قدمت ميزة تجربة الملابس افتراضياً لأول مرة عام 2022، حيث اعتمدت حينها على نماذج ذكاء اصطناعي، تُظهر مظهر الملابس على أجسام مشابهة للمستخدمين، حسب النوع والحجم.

أما في التحديث الجديد الذي أُعلن عنه الثلاثاء الماضي، فيمكن للمستخدم تحميل صورة شخصية له، ليرى مباشرة كيف ستبدو الملابس عليه بشكل واقعي ومحاك للحقيقة.

Just tried Google’s Virtual Try-On feature 👀

It’s amazing to see how clothes might look on you in real-time! 🧥👗

While it lacks depth, the fit is surprisingly accurate for most outfits.

Online shopping just got way smoother and more confident. 🚀🛍️

Will you use this? pic.twitter.com/wm9U8HrjTH

— Abhishek Bhatnagar (@abhishek) May 26, 2025