ماكرون يعلّق على فيديو زوجته.. وروسيا تدخل على الخط (شاهد)

علَّق الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على الضجة الواسعة التي أثارتها مشاهد وصوله وزوجته بريجيت إلى فيتنام، إذ أكد أن اللقطة التي جرى تداولها وتُظهر السيدة الأولى وهي تصفع زوجها ماكرون، لا تعدو كونها “مزاحا” بينهما وليست “شجارا” عائليا، داعيا الجميع إلى الهدوء.

وقال ماكرون للصحفيين في هانوي “كنت وزوجتي نتبادل المزاح كما نفعل في كثير من الأحيان”، حسب ما نقلت وكالة الأنباء الفرنسية.

وأظهرت مشاهد، التقطتها وكالة أسوشيتد برس الأمريكية في مطار هانوي، باب طائرة الرئيس وهو يُفتح، وبدا من خلاله ظل ماكرون وهو لا يزال داخل الطائرة. وفي تلك اللحظة، شوهدت بريجيت وهي توجه إلى زوجها صفعة، من دون أن تظهر هي نفسها من خلف الباب.

وبدا ماكرون مُفاجَأ، لكنه سرعان ما استدار نحو خارج الطائرة ليلقي التحية. وعندما بدأ الزوجان النزول على سلَّم الطائرة، مد ماكرون ذراعه لزوجته كعادته، لكنها لم تمسكها بل تمسكت بحافة السلَّم.

وأضاف ماكرون في تصريحه للصحفيين تعليقا على المشهد” “قبل ثلاثة أسابيع، ثمة أشخاص شاهدوا مقاطع فيديو، وظنوا أنني شاركت كيس كوكايين، وأنني أبقيت أصبعي في يد الرئيس التركي، وأنني الآن تشاجرت مع زوجتي. لا صحة لأي من هذا كله. لذا على الجميع أن يهدأوا”.

واتهم ماكرون “شبكات يمكن التعرف عليها بسهولة” ومعادية له باستغلال هذه اللقطات، موجها أصابع الاتهام تحديدا إلى “الروس” و”المتطرفين في فرنسا”.

روسيا تعلّق

وسخرت الدبلوماسية الروسية من مقطع الفيديو الذي عرضته المحطات التلفزيونية الإخبارية العامة أكثر من مرة.

وقالت الناطقة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا “المثير للاهتمام ليس هذا (أي هذه اللقطات في هانوي) ولكن ما سيطلع به قصر الإليزيه هذه المرة للتغطية على (فضيحة) ‘إيمانويل غيت’ الجديدة”.

وأضافت “ماذا ستكون (رواية الإليزيه) هذه المرة؟ هل أرادت السيدة الأولى أن ترفع معنويات زوجها بمداعبة خده برفق، لكنها أخطأت في تقدير قوتها؟ هل أعطته منديلا، لكنها أخطأت؟”.

واختتمت منشورها على إنستغرام بالعبارة الآتية “اقتراحي أنها ربما يد الكرملين؟”

وماكرون وبريجيت متزوجان منذ عام 2007.