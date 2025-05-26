من صنعاء إلى تل أبيب.. “الحصار الجوي” على إسرائيل يحقق مكاسب جديدة

مدَّدت بعض شركات الطيران العالمية مجددا إيقاف رحلاتها من تل أبيب وإليها، بعد سقوط صاروخ أطلقته جماعة أنصار الله اليمنية، في الرابع من مايو/أيار الجاري، داخل المطار الدولي الرئيسي في إسرائيل.

وكانت الجماعة قد أعلنت، في مايو، فرض حصار جوي شامل على إسرائيل، ردا على توسيع العمليات العسكرية في قطاع غزة.

وهذه شركات الطيران التي مدَّدت إيقاف رحلاتها، وفق صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية ووكالة رويترز:

مجموعة لوفتهانزا:

قررت مجموعة الطيران الألمانية تمديد تعليق رحلاتها من تل أبيب وإليها حتى 15 يونيو/حزيران.

وتضم المجموعة 5 شركات هي: لوفتهانزا، والخطوط الجوية السويسرية، والخطوط الجوية النمساوية، والخطوط الجوية لبروكسل، ويوروينجز.

يونايتد إيرلاينز:

قالت شركة الطيران الأمريكية التي مقرها شيكاغو إن رحلاتها من تل أبيب وإليها قد تتأثر في الفترة ما بين الرابع من مايو والثاني من يونيو.

إير بالتيك

قالت شركة الطيران من لاتفيا إنها ألغت رحلاتها من تل أبيب وإليها حتى الثاني من يونيو.

إير فرانس

أوقفت الشركة الفرنسية رحلاتها إلى إسرائيل حتى 27 مايو الجاري.

“كيه.إل.إم” الهولندية

مدَّدت “كيه.إل.إم” ذراع المجموعة في هولندا رحلاتها من تل أبيب وإليها حتى 30 مايو.

إير إنديا

أعلنت شركة الطيران الوطنية الهندية (إير إنديا) أن الرحلات الجوية من تل أبيب وإليها معلقة دون أن تحدد إطارا زمنيا.

“آي.إيه.جي”:

أوقفت الخطوط الجوية البريطانية التابعة لمجموعة الخطوط الجوية الدولية (آي.إيه.جي) رحلاتها إلى تل أبيب حتى 14 يونيو.

وألغت أيبيريا إكسبريس للطيران المنخفض التكلفة التابعة لـ”آي.إيه.جي” رحلاتها إلى تل أبيب حتى 31 مايو.

إيتا إيروايز:

قررت شركة الطيران الإيطالية تعليق الرحلات الجوية من تل أبيب وإليها حتى 15 يونيو.

خطوط لوت الجوية:

علّقت شركة الطيران البولندية الرحلات إلى تل أبيب حتى 31 مايو.

رايان إير

ألغت أكبر شركة طيران منخفض التكلفة في أوروبا رحلاتها من تل أبيب وإليها حتى 11 يونيو.

أيبيريا الإسبانية

شركة الخطوط الجوية الإسبانية تمدد تعليق رحلاتها إلى إسرائيل حتى منتصف يونيو المقبل.

إير كندا

ألغت الشركة خططها لاستئناف رحلاتها إلى إسرائيل في يونيو المقبل.

إيزي جيت

أعلنت الشركة تمديد تجميد رحلاتها إلى تل أبيب حتى 30 يونيو على الأقل.