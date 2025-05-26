32 شهيدا جراء الغارات الإسرائيلية على غزة منذ فجر الأحد (فيديو)

أفاد مراسل الجزيرة مباشر بأن إجمالي عدد الشهداء نتيجة العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة منذ فجر الأحد بلغ 32 شخصا على الأقل.

وفي التفاصيل، قال مراسلنا إن 11 فلسطينيا استشهدوا في جنوب القطاع، كما تم انتشال جثامين 3 شهداء من مناطق متفرقة شرق خان يونس، وشهيدان بقصف من مسيرة إسرائيلية لدراجة هوائية في بلدة بني سهيلا شرقي مدينة خان يونس.

كما استشهد شخص واحد متأثرًا بإصابته بقصف الاحتلال بخان يونس، واستشهد طفل وأصيب عدد من أفراد أسرته بقصف مسيّرة إسرائيلية خيمة تؤوي نازحين في بلدة بني سهيلا أيضا.

وفي وسط القطاع بلغ عدد الشهداء 8 أشخاص، من بينهم شهيدة حامل، وأصيب آخرون جراء استهداف خيمة لعائلة “أبو هين” بمنطقة السوارحة غربي النصيرات.

كما استشهد 5 أشخاص بينهم طفلان باستهداف طائرات الاحتلال خيمة تؤوي نازحين في منطقة المشاعلة بمدينة دير البلح وسط قطاع غزة، واستشهد مدير عمليات جهاز الدفاع المدني أشرف أبو نار وزوجته بغارة للاحتلال الإسرائيلي على بلدة الزوايدة.

استشهاد مدير عمليات الدفاع المدني وزوجته

محمود بصل المتحدث باسم الدفاع المدني في #غزة يكشف التفاصيل #الجزيرة_مباشر pic.twitter.com/mTMHUNJ4P9 — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) May 25, 2025

وفي شمال القطاع استشهد 11 شخصا، من بينهم 7 أشخاص بقصف جوي إسرائيلي لمنزل لعائلة “دكة” في منطقة جباليا النزلة، وشخص واحد وعدد من الإصابات بقصف إسرائيلي استهدف مجموعة مواطنين في منطقة الفالوجا غربي مخيم جباليا، و3 شهداء بقصف إسرائيلي استهدف مواطنين في بلدة بيت لاهيا، كما استشهد شخصان في مدينة غرة.

“اشكيهم لربنا يابا”.. حسرة أمام ثلاجة الموتى ووداعات مؤلمة لأطفال استـشـ ـهـدوا جراء القـصـ ـف الإسرائيلي لقطاع #غزة#الجزيرة_مباشر pic.twitter.com/Dk2gtu2Kzf — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) May 25, 2025

وارتفعت حصيلة عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 53,939 شهيدا، و122,797 مصابا، منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وأفادت مصادر طبية، الأحد، بأن من بين الحصيلة 3,785 شهيدا، و10,756 مصابا منذ 18 مارس/آذار الماضي، أي منذ استئناف الاحتلال عدوانه على القطاع عقب اتفاق وقف إطلاق النار.