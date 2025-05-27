هآرتس: رسالة تحذير من 1200 ضابط احتياط في الجيش الإسرائيلي

كشفت صحيفة هآرتس الإسرائيلية أن أكثر من 1200 ضابط احتياط في الجيش الإسرائيلي، من مختلف الوحدات العسكرية، وقعوا على رسالة جديدة تطالب بوقف الحرب الجارية التي وصفوها بـ”المجازر” في قطاع غزة، معتبرين أنها “حرب سياسية لا تخدم أمن إسرائيل، وتفتقر إلى البعد الأخلاقي”.

وبحسب الصحيفة، فإن الضباط المُوقعين -وهم من الاحتياط الحاليين والسابقين- حذروا في رسالتهم من أن “استمرار الحرب قد يؤدي إلى مزيد من القتلى في صفوف الجنود والأسرى والمدنيين الأبرياء، وقد يفضي إلى ارتكاب جرائم حرب لا يريدون المشاركة فيها، مشددين على أن المسار العسكري المتواصل لا يحقق أي مكاسب استراتيجية حقيقية”.

في سياق متصل، بدأ ضابط الاحتياط رون فايتر، اليوم الثلاثاء، قضاء عقوبة بالسجن لمدة 20 يوما، بعد رفضه تلبية أمر الاستدعاء العسكري احتجاجا على استمرار الحرب.

وصرَّح فاينر قبيل دخوله السجن بأنه يرفض من منطلق أخلاقي الاستمرار في الخدمة بينما تتواصل الحرب ويسقط المزيد من الأبرياء.

وقد رافق مئات المتظاهرين فايتر إلى السجن، تعبيرا عن دعمهم لموقفه ورفضهم لاستمرار العمليات العسكرية في غزة، في مشهد احتجاجي نادر في صفوف الجيش الإسرائيلي.

وأشارت هآرتس إلى أن هذه الرسالة تأتي بعد نداءات مشابهة خلال الشهور الماضية، أطلقها طيارون وأفراد سابقون في وحدات النخبة، طالبوا فيها بوقف الحرب، وإعادة الأسرى الإسرائيليين من غزة عبر حلول سياسية ودبلوماسية بدلا من التصعيد العسكري.