“يلعب بالنار”.. ترامب يحذر بوتين: لولاي لحدثت أمور سيئة جدا

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، عن نظيره الروسي فلاديمير بوتين إنه “يلعب بالنار”.

تأتي تعليقات ترامب بعد إحدى أكبر الهجمات الروسية بالطائرات المسيَّرة والصواريخ على أوكرانيا منذ بداية الحرب بين البلدين في فبراير/شباط 2022.

وقال ترامب في منشور على منصة تروث سوشيال “ما لا يدركه فلاديمير بوتين هو أنه لولا وجودي لحدثت بالفعل أمور سيئة جدا لروسيا، وأنا أقصد ذلك تماما. إنه يلعب بالنار”.

اتهامات موسكو لكييف

وعلى الجانب الآخر، اتهمت موسكو كييف، الثلاثاء، بتكثيف الهجمات الجوية بهدف إفشال محادثات السلام، مشيرة إلى أن ضرباتها في نهاية الأسبوع جاءت “ردا” على هجمات أوكرانيا.

وبضغط أمريكي لوقف الحرب، عقد البلدان في إسطنبول محادثات في مايو/أيار الجاري، لم تحقق أي تقدم.

وقالت وزارة الدفاع الروسية إن “كييف بدعم من بعض الدول الأوروبية قامت بسلسلة من الخطوات الاستفزازية لإفشال المفاوضات”، مشيرة إلى تزايد “الهجمات بالطائرات المسيَّرة والصواريخ” ضد المنشآت المدنية في روسيا منذ 20 مايو الجاري.

وفي وقت لاحق، أكد المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف أن تصرفات كييف “تتعارض بشكل واضح مع الرغبة في السلام”، مضيفا أن “سلوك الأوروبيين الذين يدعمون أوكرانيا عسكريا لا يساعد أبدا في التوصل إلى تسوية سلمية”.

من جانبها، أعلنت أوكرانيا أنها تعرضت لقصف روسي كثيف، الأحد، أسفر عن مقتل 13 مدنيا بينهم ثلاثة أطفال من عائلة واحدة، في ضربات بصواريخ وطائرات مسيَّرة روسية، بحسب كييف.

ولم تسفر هجمات الاثنين عن وفيات، لكنها نُفذت بواسطة 355 طائرة مسيَّرة، وهو “رقم قياسي” منذ بداية الحرب، بحسب سلاح الجو الأوكراني.

وتنهك ضربات بهذا الحجم بشكل كبير الدفاعات الجوية الأوكرانية التي بدأت -بحسب وسائل إعلام غربية- تفتقر بشدة إلى الوسائل لصدها.

كما أعلنت وزارة الدفاع الروسية، الثلاثاء، سيطرتها على قرية ستارا ميكولايفكا في منطقة دونيتسك بشرق أوكرانيا.