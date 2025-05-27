91 شهيدا جراء غارات الاحتلال على غزة منذ فجر الاثنين (فيديو)

أفاد مراسل الجزيرة مباشر باستشهاد 91 شخصا جراء غارات الاحتلال الإسرائيلي المتواصلة على قطاع غزة مند فجر اليوم الاثنين.

وشنت طائرات إسرائيلية سلسلة غارات على مدرسة وخيام تؤوي نازحين ومنازل وتجمعات مدنيين في شمال قطاع غزة ووسطه وجنوبه، مما أدى إلى مجازر واستشهاد مدنيين.

وارتكب الاحتلال مجزرة بحق عائلة “عبد ربه” في شرق جباليا البلد، مما أسفر عن استشهاد 19 فلسطينيا.

وفي مدينة غزة، ارتفع عدد شهداء مجزرة قصف مدرسة فهمي الجرجاوي التي تؤوي نازحين في حي الدرج بوسط غزة، إلى 36 بينهم 18 طفلا و6 نساء.

وما يلي تفاصيل المحصلة، وفق مراسلنا:

جنوب القطاع (9 شهداء)

شهيدان في قصف إسرائيلي على بلدة عبسان الكبيرة شرقي مدينة خان يونس.

استشهاد 4 مواطنين متأثرين بإصاباتهم جراء قصف إسرائيلي سابق على مدينة خان يونس.

استشهاد مواطن إثر قصف من مسيَّرة إسرائيلية في منطقة مواصي القرارة غربي مدينة خان يونس.

انتشال جثتي الشهيدين رائف شراب وإياد الآغا وبقاء 5 آخرين تحت الأنقاض جراء قصف الاحتلال منزلاً في حي المنارة جنوب خان يونس.



وسط القطاع (3 شهداء)

استشهاد مواطن وإصابة آخرين إثر قصف إسرائيلي استهدف خيمة تؤوي نازحين داخل روضة في مخيم المغازي.

استشهاد مواطن متأثرا بجروحه الخطرة التي أصيب بها قبل يومين، جراء قصف للاحتلال الإسرائيلي استهدف منزله جنوب شرق مخيم النصيرات.

شهيد ومصاب جراء قصف إسرائيلي استهدف خيمة نازحين في منطقة المشاعلة غرب دير البلح.

مدينة غزة (53 شهيدا)

7 شهداء ومصابون جراء قصف طائرات الاحتلال منزلا مجاور لمخيم نازحين في شارع الثورة.

36 شهيدا معظمهم أطفال ونساء، من بينهم 11 شهيدا من عائلة واحدة، إثر قصف إسرائيلي استهدف مدرسة فهمي الجرجاوي التي تؤوي نازحين في حي الدرج.

استشهاد مواطن وإصابة اثنين في قصف إسرائيلي استهدف شاحنة تابعة لبلدية غزة بالقرب من دوار الـ17 غربي المدينة.

3 شهداء جراء استهداف الاحتلال مجموعة من المواطنين في حي التفاح شرقي المدينة.

5 شهداء إثر قصف من مسيَّرة إسرائيلية على منطقة الكرامة شمال غربي المدينة.

شهيدة إثر قصف من طائرات الاحتلال على منازل المواطنين بحي الزيتون جنوبي المدينة.

شمال القطاع (24 شهيدا)

17 شهيدا ومفقودون جراء قصف الاحتلال منزلا في عزبة عبد ربه شرق بلدة جباليا.

استشهاد فتاة داخل مدرسة نسيبة بمنطقة الجرن في جباليا البلد.

6 شهداء إثر قصف إسرائيلي استهدف منزلا ثانيا لعائلة عبد ربه شرق المدينة.



وبذلك ارتفعت حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 54 ألف شهيد و122966 مصابا منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023.

كما بلغت حصيلة الضحايا 3822 شهيدا و10925 مصابا منذ استئناف الاحتلال الحرب في 18 مارس/آذار الماضي.