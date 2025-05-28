أزمة القمة.. ماذا يحدث في حال تعادل نقاط الأهلي وبيراميدز في الدوري المصري؟

عشاق الكرة المصرية سيكونون على موعد في الثامنة مساء اليوم الأربعاء، مع مباراتي الأهلي ضد فاركو وبيراميدز ضد سيراميكا، في إطار منافسات الجولة الأخيرة من مرحلة التتويج في منافسات الدوري المصري.

ويتصدر فريق الأهلى ترتيب جدول الدوري برصيد 55 نقطة، بفارق نقطتين عن فريق بيراميدز صاحب الوصافة برصيد 53 نقطة قبل آخر مباريات الفريقين اليوم في الدورى.

ماذا يحدث في حال تعادل نقاط الأهلي وبيراميدز بالدوري؟

وفقًا للمادة الـ15 فإن الإجراءات المتبعة في حالة تساوي ناديين أو أكثر في النقاط، تحدد مراكزهم في جدول الترتيب النهائي سواء في (المرحلة الأولى – المرحلة النهائية في كل مجموعة على حدى) على التوالي:

النادي الذي حقق أعلى فارق أهداف خلال مباريات المرحلة.

النادي الذي سجل أكبر عدد من الأهداف خلال مباريات المرحلة.

النادي الذي سجل أكبر عدد من الأهداف خلال كافة مباريات المرحلة المقامة خارج الأرض.

النادي الحاصل على أقل عدد من البطاقات الصفراء والحمراء في كافة مباريات المسابقة سواء في المرحلة الأولى أو المرحلة النهائية، على أن يتم احتسابها بخصم نقاط من الفريق المعني بحيث يتم خصم نقطة عن كل بطاقة صفراء وثلاث نقاط عن كل بطاقة حمراء (نتيجة حصول اللاعب على بطاقة حمراء للحصول على الإنذار الثاني أو بطاقة حمراء مباشرة) وأربع نقاط عن كل بطاقة صفراء متبوعة ببطاقة حمراء مباشرة.

في حال استمرار التساوي بعد اللجوء إلى المواد المشار إليها في البند (15) يتم اللجوء إلى القرعة.

وأعلن رئيس رابطة الأندية أحمد دياب تسليم درع الدوري المصري، اليوم الأربعاء، للبطل أيًا كان وكتب دياب عبر صفحته الشخصية على “فيسبوك”: “درع الدوري موجود على بعد 45 دقيقة من ملعبي مباراتي الأهلي وبيراميدز، وسيتم تسليمه مباشرة للفريق الفائز باللقب اليوم”.