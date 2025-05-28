إعلان من نتنياهو بشأن محمد السنوار (فيديو)

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن إسرائيل تمكنت من تصفية 4 من أبرز قيادات حركة المقاومة الإسلامية (حماس).

وقال أمام الكنيست الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، إن الجيش تمكن من تصفية كل من محمد الضيف، ويحيى السنوار، ومحمد السنوار، وإسماعيل هنية، معتبرا أن ذلك يمثل جزءا من “النصر المطلق” الذي تسعى حكومته لتحقيقه من خلال نزع سلاح (حماس) بالكامل.

ومحمد السنوار، قائد بارز في كتائب القسام، وهو شقيق الشهيد يحيى السنوار رئيس المكتب السياسي السابق لحركة (حماس).

وأضاف “لم تحقق إسرائيل في أي من حروبها السابقة هذا العدد من الإنجازات في هذا الكم من الجبهات، قتلنا الضيف وهنية ويحيى ومحمد السنوار، وسننزع سلاح حماس“.

وتابع “إذا سمعنا كلام المعارضة وأوقفنا الحرب، فإن حماس كانت ستحتفظ بعدد من المخطوفين وتعيد بناء قوتها في غزة“.

وأشار إلى أن الجيش تمكن من “تركيع حزب الله وخلق واقعا جديدا في لبنان لم يحدث منذ 50 عاما”، مدعيا أنه عندما “تم قتل حسن نصر الله وقيادات حزب الله، لم يصل أي مدد إلى سوريا، وانهار نظام الأسد”.

في المقابل، علقت صحيفة “هآرتس” الإسرائيلية على تصريحات نتنياهو، مشيرة إلى أن إعلان اغتيال محمد السنوار “يفتقر إلى التأكيد الرسمي من الجهات الأمنية”.

ونقلت الصحيفة عن مصادر أمنية قولها إنه “لا يوجد حتى الآن أي دليل قاطع على مقتل محمد السنوار في الهجوم الأخير”، مشيرة إلى أن “تقييم الأضرار المعتاد بعد كل غارة لم يؤكد موته بشكل نهائي، وإن كانت التقديرات تشير إلى احتمال ذلك إذا كان داخل النفق المستهدف”.