“استعمار المريخ”.. انتكاسة للمرة الثالثة لإيلون ماسك (فيديو)

تعرض الملياردير الأمريكي إيلون ماسك ونظامه الصاروخي “ستارشيب” لانتكاسة جديدة يوم أمس الثلاثاء، عندما فشل أكبر نظام صاروخي تم بناؤه في تاريخ استكشاف الفضاء في إتمام رحلته التجريبية كما هو مخطط.

وانتهت الرحلة التجريبية التاسعة لصاروخ “ستارشيب” العملاق، التابع لشركة “سبايس إكس” المملوكة لماسك، بفقدان مركبته الضخمة التي يُرجّح أنها انفجرت عند هبوطها، وفقا لمسؤول في الشركة.

MUSK FAILS AGAIN!!!

After back-to-back explosions, SpaceX launched its mega rocket Starship again on Tuesday evening, but the spacecraft tumbled out of control and broke apart.

And Trump wants this guy to take over NASA?https://t.co/LMbi00xWDx

pic.twitter.com/KPNlqAGyhO

— Morgan J. Freeman (@mjfree) May 28, 2025