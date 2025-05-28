الكوفية الفلسطينية.. قميصا لفريق كرة في تشيلي (فيديو)

طرح نادي (ديبورتيفو بالستينو) في تشيلي إصدارًا محدودًا من قميص رياضي مستوحى من الكوفية الفلسطينية، معلنًا تخصيص جزء من أرباحه لصالح مخيم عايدة للاجئين في بيت لحم.

كما جرى تخصيص جزء من الأرباح لدعم للعائلات والأطفال المتأثرين بالحرب في غزة.

تخليدًا لعام 1920

وأوضحت مديرة المتجر الرسمي للنادي، باربرا بينشيرا، أن القميص طُرح احتفاءً بمرور 105 أعوام على تأسيس النادي.

وقالت “أصدرنا 1920 قميصًا فقط، تخليدًا لعام 1920، وهو عام تأسيس نادي بالستينو”.

وأشارت إلى أن التصميم يتضمن عناصر مستوحاة من التراث الفلسطيني، وذكرت أن “القميص يتميز بنقوش الكوفية الكلاسيكية، ويحتوي على خريطتين تاريخيتين مطبوعتين على ظهره، بالإضافة إلى رقم تسلسلي فريد لكل قطعة”.

وقالت باربرا بينشيرا إن جزءًا من ثمن كل قميص سيذهب إلى دعم اللاجئين في مخيم عايدة بمدينة بيت لحم، حيث يعيش عدد كبير من الأطفال والعائلات المتضررة من الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة .

فخور بارتداء القميص

وعبر بريان كاراسكو، قائد الفريق، عن فخره بارتداء قميص يحمل رمزية القضية الفلسطينية، وقال “عندما نذهب إلى بلدان أخرى، يستقبلنا الناس بأعلام فلسطين.. هذا يعني الكثير بالنسبة لنا، ونحن ندرك المسؤولية التي يحملها هذا القميص وهذا العلم”.

يُذكر أن نادي ديبورتيفو بالستينو، ومقره العاصمة سانتياغو، تأسس في عام 1920 على يد مهاجرين فلسطينيين، ويُعد اليوم رمزًا رياضيًا وثقافيًا للجالية الفلسطينية في تشيلي، التي تُعتبر الأكبر خارج الشرق الأوسط، وتضم نحو نصف مليون شخص من أصول فلسطينية.