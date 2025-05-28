توتر جديد في ملف إيران النووي بين واشنطن وتل أبيب.. وهذا ما يسعى له نتنياهو

نقلت صحيفة نيويورك تايمز عن مسؤولين أمريكيين أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو هدد بتقويض المفاوضات الجارية بشأن البرنامج النووي الإيراني من خلال شن هجمات على المنشآت النووية الرئيسية لطهران.



وقالت الصحيفة، الثلاثاء، إن نتنياهو أبلغ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن ضعف إيران “لن يدوم طويلا”، وأن الوقت الحالي مناسب لتنفيذ هجوم عسكري، على حد وصفه.

في المقابل، أكد ترامب لنتنياهو أن هذا الظرف يمثل “لحظة مثالية” للتفاوض على إنهاء البرنامج النووي الإيراني.

ووفقًا لمسؤولين إسرائيليين تحدثوا للصحيفة، لا تزال هناك خلافات جوهرية بين تل أبيب وواشنطن حول أفضل السبل لضمان منع إيران من تطوير سلاح نووي.

وقالت الصحيفة إن المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط برايت ويتكوف، إلى جانب وسطاء عمانيين، يجرون مناقشات حول خيارات بديلة لتخصيب اليورانيوم في محاولة لحل الخلاف مع طهران.

من جهته، نفى مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي صحة ما ورد في تقرير نيويورك تايمز، واصفًا الحديث عن التهديد بمهاجمة المنشآت النووية الإيرانية بهدف تعطيل المحادثات الأمريكية مع طهران بأنه “كاذب”.

وتواصل طهران وواشنطن عملية التفاوض بشأن الملف النووي، حيث تسعى إيران إلى رفع العقوبات المفروضة عليها مقابل الحد من بعض أنشطتها النووية، بما لا يمس حقها في الاستخدام السلمي للطاقة الذرية.

يُذكر أن الولايات المتحدة ألمحت سابقًا إلى إمكانية القبول بتخصيب منخفض النسبة من قبل إيران، إلا أن موقفها الأخير يشير إلى تشدد أكبر في هذا الملف، وسط تباعد في المواقف بين الطرفين.