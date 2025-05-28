حماس: توصلنا إلى اتفاق مع ويتكوف لوقف الحرب في غزة.. هذه تفاصيله

أكدت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، اليوم الأربعاء، أنها تبذل “جهودًا كبيرة لوقف الحرب الهمجية” على قطاع غزة، وضمان تدفق المساعدات الإنسانية للقطاع المحاصر.

وقالت (حماس) في بيان اليوم إن آخر هذه الجهود كان “التوصّل إلى اتفاق مع المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف على إطار عام يحقق وقفًا دائمًا لإطلاق النار، وانسحابًا كاملًا لقوات الاحتلال من قطاع غزة، وتدفّق المساعدات، وتولّي لجنة مهنية إدارة شؤون القطاع فور الإعلان عن الاتفاق”.

وأضاف البيان أن “الاتفاق يتضمن إطلاق سراح 10 من الأسرى الإسرائيليين وعدد من الجثث، مقابل إطلاق سراح عدد متفق عليه من الأسرى الفلسطينيين، وذلك بضمان الوسطاء، وتنتظر الحركة الردّ النهائي على هذا الإطار”.

وكانت مصادر أكدت للجزيرة، اليوم الماضي، أن حركة (حماس) وستيف ويتكوف توصلا في قطر إلى صيغة اتفاق لوقف إطلاق النار الدائم في غزة.

وأضافت المصادر أن الصيغة تشمل وقفا لإطلاق النار لمدة 60 يوما والإفراج عن 10 أسرى على دفعتين وجثث مقابل أسرى فلسطينيين.

وبحسب الاتفاق، فإن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيضمن وقف إطلاق النار خلال 60 يوما، وانسحابا إسرائيليا وفق اتفاق يناير/كانون الثاني الماضي.

ونقل المبعوث الأمريكي تفاصيل الاتفاق إلى الحكومة الإسرائيلية، وبانتظار ردها النهائي عليه.