شاهد: اعتقال العشرات خلال احتجاج داخل مقر “الليكود” في تل أبيب

اعتقلت الشرطة الإسرائيلية، مساء الثلاثاء، أكثر من 30 متظاهرًا خلال احتجاج نظمه نشطاء داخل مقر حزب “الليكود” في مدينة تل أبيب، بحسب ما أفادت القناة 12 الإسرائيلية.

وذكرت القناة أن نحو 100 متظاهر لا يزالون داخل المقر، مؤكدين أن احتجاجهم سلمي وغير عنيف، ويأتي تزامنًا مع مرور 600 يوم على بدء الحرب على غزة، حيث يعتزمون الاستمرار في الاعتصام لمدة 600 دقيقة تعبيرًا عن رفضهم لسياسات الحكومة.

ويعد هذا التحرك أحد أبرز أشكال التصعيد من قبل معارضي الحكومة، الذين باتوا ينظمون احتجاجات متكررة ضد استمرار الحرب وفشل الحكومة في الإفراج عن الأسرى لدى المقاومة في غزة، والتدهور الأمني والمعيشي الذي تشهده إسرائيل منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023.