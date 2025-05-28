إسرائيل تعلن قصف مطار صنعاء وأنصار الله يؤكدون استهداف طائرة مدنية بالغارات(فيديو)

أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، الأربعاء، أن مقاتلات سلاح الجو الإسرائيلي نفذت غارات جوية استهدفت أهدافاً في مطار العاصمة اليمنية صنعاء، مؤكداً تدمير “آخر طائرة كانت لا تزال قيد الاستخدام من قبل الحوثيين“.

وقال كاتس في بيان رسمي: “قامت طائرات سلاح الجو قبل قليل بقصف أهداف إرهابية تابعة لتنظيم الحوثيين الإرهابي في مطار صنعاء، ودمرت الطائرة الأخيرة التي كانت لا تزال قيد الاستخدام”.

وأضاف: “الموانئ في اليمن ستستمر في التعرض لأضرار جسيمة، ومطار صنعاء سيتم تدميره مراراً وتكراراً، وكذلك البنى التحتية الاستراتيجية الأخرى في المنطقة التي يستخدمها تنظيم الحوثيين وداعموه. تنظيم الحوثيين سيكون تحت حصار بحري وجوي – كما وعدنا وحذرنا”.

وكانت وسائل إعلام تابعة لجماعة أنصار الله في اليمن أعلنت أن “العدو الإسرائيلي استهدف بسلسلة غارات مطار صنعاء الدولي، بينها 4 غارات استهدفت مدرج المطار وطائرة للخطوط الجوية اليمنية”.

وأكدت قناة المسيرة، التابعة للجماعة، أن قصفاً إسرائيلياً استهدف مطار صنعاء، دون تقديم تفاصيل إضافية حول الخسائر أو حجم الأضرار.

ويأتي هذا التصعيد بعد يوم من إعلان الجيش الإسرائيلي اعتراضه لصاروخ ومقذوف أطلقا من اليمن، إضافة إلى إسقاطه صاروخاً يوم الأحد وصاروخين آخرين الخميس الماضيين.

وكانت جماعة أنصار الله قد أعلنت مسؤوليتها عن هجمات استهدفت مطار بن غوريون في تل أبيب خلال الأيام الأخيرة.

ومنذ اندلاع الحرب على غزة في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، نفذت جماعة أنصار الله في اليمن عشرات الهجمات الصاروخية ضد إسرائيل وضد سفن في البحر الأحمر مرتبطة بإسرائيل، في إطار نصرة أهالي غزة.