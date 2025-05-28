محمد البخيتي: هكذا يتصاعد تأثير عملياتنا ضد الاحتلال الإسرائيلي (فيديو)

قال محمد البخيتي، عضو المكتب السياسي لجماعة أنصار الله اليمنية، إن “العمليات العسكرية المناصرة لغزة تشكل ضغطا كبيرا على الكيان الصهيوني بدليل انزعاجه من خروج الولايات المتحدة من المواجهة”.

وأضاف في مقابلة، مساء الثلاثاء، مع الجزيرة مباشر أن “تكلفة هذه العمليات بالنسبة للاحتلال تتصاعد، سواء من الناحية الأمنية أو الاقتصادية، خاصة مع فرض حصار بحري وجوي على الكيان الصهيوني”.

وأشار البخيتي إلى أن “ميناء إيلات لا يزال معطلا بالكامل تقريبا، كما تأثرت باقي الموانئ الإسرائيلية نتيجة إحجام الكثير من شركات الملاحة العالمية عن استخدامها، علاوة على تجنب شركات طيران كبرى السفر إلى مطارات الكيان الصهيوني”.

وكانت جماعة أنصار الله قد أعلنت، الثلاثاء، تنفيذ عملية عسكرية مزدوجة استهدفت مطار بن غوريون وهدفا حيويا آخر شرق مدينة يافا بصاروخين باليستيين.

وشدَّد البخيتي على أن “تأثير العمليات المناصرة لغزة على الكيان الصهيوني يتزايد يوما بعد يوم”، مشيرا إلى “عدم قدرة إسرائيل على التصدي للصواريخ القادمة من اليمن، ما أجبر ملايين الإسرائيليين على الدخول إلى الملاجئ خوفا منها”.

وأكد البخيتي “سوف نصعّد من عملياتنا العسكرية ضد الكيان الصهيوني إذا لم يوقف جرائمه في غزة ويرفع الحصار عنها”، موضحا أن هذه العمليات “ورقة ضغط بيد المفاوض الفلسطيني”.

سبب مواصلة العدوان

وعن سبب مواصلة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو العدوان على غزة، قال البخيتي إن هذا يرجع إلى “الخذلان العربي والإسلامي، وشعوره بالطمأنينة أنه لن يكون هناك أي تحرك، خاصة أن هذه الدول لم تضع خطوطا حمراء”.

وتساءل البخيتي “لو فرضنا أن الكيان قام بإبادة كل الفلسطينيين، فهل سيكون هناك تحرك عربي أو إسلامي؟”، وأجاب “بالطبع لا”.

وأشار البخيتي إلى سبب آخر لاستمرار الحرب على غزة، هو أن “نتنياهو ومن معه لا يقدّرون الأضرار المستقبلية على هذا الكيان، خاصة إهدار شرعيته في العالم الغربي”.

”التصعيد الكبير ضد إسرائيل“.. متى تتخذ جماعة أنصار الله في #اليمن القرار؟ عضو المكتب السياسي محمد البخيتي يجيب#الجزيرة_مباشر pic.twitter.com/h9s77Jb0R6 — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) May 27, 2025

عمليات تصاعدية

وقال البخيتي “عملياتنا العسكرية تصاعدية، وقد أوفينا بوعدنا بفرض حصار بحري على الكيان الصهيوني، ولا يزال بيدنا الكثير من الخطوات للضغط على الكيان، ولن نتوقف إلا بوقف العدوان على غزة”.

وأضاف “استمرار العمليات، رغم مراهنة الكثيرين على أن اليمن سوف يخسر مع التدخل الأمريكي، كان من المفترض أن يمثل مصدر إلهام لكثير من الدول العربية والإسلامية للتدخل لمساندة غزة أو على الأقل التلويح باستخدام القوة في مواجهة الكيان الصهيوني”.

ووصف البخيتي استمرار الجرائم في قطاع غزة أمام العرب والمسلمين بأنه “دليل على ابتلاء هذه الأمة، وسيترتب على هذا الابتلاء انتقام شديد من كل المتخاذلين والمتآمرين”.

وتابع “استمرار جرائم الإبادة يعني أن علينا أن نقلق ليس فقط على إخواننا في فلسطين ولكن نقلق على أنفسنا، وعلى الجميع أن يدرك هذه الحقيقة ويغيّر موقفه”.

وخلَّف العدوان الإسرائيلي المتواصل على غزة أكثر من 53 ألف شهيد معظمهم من النساء والأطفال، وأكثر من 121 ألف جريح، وأجبر أغلبية أهالي القطاع على النزوح من بيوتهم إلى مخيمات الإيواء، حيث يواجهون نقصا شديدا في الغذاء والدواء.