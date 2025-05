هجوم أوكراني بالمسيّرات على موسكو يتسبّب في اضطراب حركة الملاحة الجوية (فيديو)

أعلنت روسيا أنّها اعترضت، مساء الثلاثاء، قرابة 150 طائرة مسيّرة أوكرانية، في هجوم نادر من حيث شدّته ونطاقه استهدف خصوصا العاصمة موسكو، وتسبّب في اضطرابات في حركة الملاحة الجوية.

وبعد أن تعرّضت أوكرانيا في الأيام الأخيرة لقصف روسي غير مسبوق من حيث الشدّة، أعلنت وزارة الدفاع الروسية في منشور على تطبيق تليغرام أنّ دفاعاتها الجوية “دمّرت واعترضت بالكامل 112 طائرة مسيّرة أوكرانية” بينها 59 طائرة فوق منطقة بريانسك لوحدها (جنوب غرب).

وأعلن رئيس بلدية موسكو سيرغي سوبيانين لاحقا، في سلسلة منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي إسقاط 33 طائرة مسيّرة كانت في طريقها إلى العاصمة.

ورغم أنّ الجيش الروسي يعلن يوميا اعتراض عشرات الطائرات المسيّرة الأوكرانية، فإنّ عددها نادرا ما يكون مرتفعا إلى هذا الحدّ، كما أنّها من النادر أن تستهدف موسكو التي تبعد مئات الكيلومترات عن الحدود الأوكرانية.

وفي الأيام الأخيرة، ازدادت وتيرة هذه الهجمات على العاصمة الروسية، ممّا أدّى إلى اضطرابات في حركة الملاحة الجوية، وفجر اليوم الأربعاء، عُلّقت حركة الملاحة في مطارات موسكو الثلاثة، وفقا لهيئة تنظيم النقل الجوي.

