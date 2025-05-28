هجوم أوكراني بالمسيّرات على موسكو يتسبّب في اضطراب حركة الملاحة الجوية (فيديو)

أعلنت روسيا أنّها اعترضت، مساء الثلاثاء، قرابة 150 طائرة مسيّرة أوكرانية، في هجوم نادر من حيث شدّته ونطاقه استهدف خصوصا العاصمة موسكو، وتسبّب في اضطرابات في حركة الملاحة الجوية.

وبعد أن تعرّضت أوكرانيا في الأيام الأخيرة لقصف روسي غير مسبوق من حيث الشدّة، أعلنت وزارة الدفاع الروسية في منشور على تطبيق تليغرام أنّ دفاعاتها الجوية “دمّرت واعترضت بالكامل 112 طائرة مسيّرة أوكرانية” بينها 59 طائرة فوق منطقة بريانسك لوحدها (جنوب غرب).

مسيّرات على موسكو

وأعلن رئيس بلدية موسكو سيرغي سوبيانين لاحقا، في سلسلة منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي إسقاط 33 طائرة مسيّرة كانت في طريقها إلى العاصمة.

ورغم أنّ الجيش الروسي يعلن يوميا اعتراض عشرات الطائرات المسيّرة الأوكرانية، فإنّ عددها نادرا ما يكون مرتفعا إلى هذا الحدّ، كما أنّها من النادر أن تستهدف موسكو التي تبعد مئات الكيلومترات عن الحدود الأوكرانية.

وفي الأيام الأخيرة، ازدادت وتيرة هذه الهجمات على العاصمة الروسية، ممّا أدّى إلى اضطرابات في حركة الملاحة الجوية، وفجر اليوم الأربعاء، عُلّقت حركة الملاحة في مطارات موسكو الثلاثة، وفقا لهيئة تنظيم النقل الجوي.

I held an extended meeting with the military leadership. The agenda included planning our actions, readiness to respond to Russian strikes, and taking preventive measures, which means increasing the production of our own drones and missiles. We are also preparing new agreements… pic.twitter.com/hSHlqcnPMS — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) May 27, 2025

وكانت هذه الهجمات مماثلة لضربات بطائرات مسيّرة أوكرانية استهدفت موسكو ومدنا أخرى الأسبوع الماضي، وذكرت وزارة الدفاع الروسية في بيان أن الهجمات وقعت بين الساعة التاسعة مساء ومنتصف الليل بتوقيت موسكو.

وبحسب البيان، أُسقطت 59 طائرة مسيّرة فوق منطقة على الحدود الأوكرانية، واعتُرضت الطائرات الأخرى في خمس مناطق مختلفة، ولم يشر بيان الوزارة إلى إسقاط طائرات مسيّرة في المنطقة المحيطة بموسكو.

وقال رئيس بلدية موسكو سيرغي سوبيانين، إن الدفاعات الجوية اعترضت 27 طائرة أوكرانية مسيّرة، أثناء توجهها إلى العاصمة الروسية، وكتب “تواصل وحدات الدفاع الجوي التابعة لوزارة الدفاع صد هجمات الطائرات المسيّرة المعادية”.

88 مسيّرة روسية

من جانبها قالت القوات الجوية الأوكرانية اليوم الأربعاء إن روسيا أطلقت 88 طائرة مسيّرة وخمسة صواريخ باليستية في هجوم خلال الليل على أوكرانيا.

وقال الجيش إن وحدات الدفاع الجوي التابعة له أسقطت 34 طائرة مسيّرة وفُقدت 37 طائرة مسيّرة أخرى، في إشارة إلى استخدام الجيش الأوكراني أساليب الحرب الإلكترونية لإعادة توجيهها.

“في انتظار مذكرة سلام”

وفيما يتعلق بالجهود الدبلوماسية، قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن بلاده “ما زالت في انتظار تسلّم مذكرة” وعدتها بها روسيا بشأن مطالبها المرتبطة بالتوصل إلى اتفاق سلام، في وقت تتهم فيه كييف موسكو بتعطيل محادثات السلام.

وقال زيلينسكي في تصريحات للصحفيين نشرت اليوم إن روسيا تعهّدت بتسليم كييف “ما يرون أنها الخطوات التالية وتوضيح ما إذا كانت روسيا قادرة على دعم وقف إطلاق النار”، وأضاف “أوكرانيا ستطلع على مقترحاتهم وسترد بكل تأكيد” فور تلقيها.

لقاء ثلاثي مع ترامب وبوتين

ودعا الرئيس الأوكراني، إلى قمة ثلاثية مع الرئيسين الأمريكي دونالد ترامب والروسي فلاديمير بوتين في إطار سعيه لدفع موسكو لإيقاف عمليتها العسكرية التي بدأت قبل ثلاث سنوات.

وقال زيلينسكي في تصريحاته التي نشرت الأربعاء “إذا لم يكن بوتين مرتاحا لاجتماع ثنائي، أو إذا كان الجميع يفضلون أن يكون الاجتماع ثلاثيا، فلا مانع لديّ.. أنا مستعد لأي صيغة”.