القسام تستهدف ناقلة جنود إسرائيلية شرقي خان يونس

أعلنت كتائب الشهيد عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) اليوم الأربعاء، أن مقاوميها استهدفوا ناقلة جنود إسرائيلية بقذيفة في منطقة الفخاري شرق مدينة خان يونس جنوب غزة يوم الاثنين الماضي.

وقالت كتائب القسام، في بيان “بعد عودتهم من خطوط القتال.. أكد مجاهدو القسام استهداف ناقلة جند صهيونية بقذيفة P-29”.

وأضاف البيان “رصد مجاهدونا هبوط الطيران المروحي للإخلاء في منطقة الفخاري شرق مدينة خان يونس جنوب القطاع بتاريخ 26-05-2025″.

استهداف قوة إسرائيلية راجلة

وكانت كتائب القسام، قد أعلنت أمس الثلاثاء، أن مقاومين من الكتائب، استهدفوا قوة إسرائيلية راجلة قوامها 10 جنود بقذيفة مضادة للأفراد.

وقالت الكتائب في بيان نشرته على تطبيق تليغرام، إن المقاومين أوقعوا القوة بين قتيل وجريح، وذلك يوم الأحد بمنطقة العطاطرة في بيت لاهيا بشمال القطاع.

وجاء في البيان “بعد عودتهم من خطوط القتال.. أكد مجاهدو القسام استهداف قوة صهيونية راجلة قوامها 10 جنود بقذيفة مضادة للأفراد وأوقعوهم بين قتيل وجريح في منطقة العطاطرة بيت لاهيا شمال القطاع بتاريخ 25/5/2025”.

المقاومة تتصدى للاحتلال

وتواصل كتائب القسام والفصائل الفلسطينية، تصديها لآليات الاحتلال الإسرائيلي وجنوده المتوغلين في قطاع غزة ضمن معركة طوفان الأقصى، ومواجهة العدوان المستمر منذ أكثر من عام ونصف على القطاع.

وأمس الثلاثاء أعلنت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، تفجير منزل كانت تتحصن بداخله مجموعة كبيرة من الجنود الإسرائيليين، مؤكدة وقوع قتلى وجرحى في صفوفهم.

وقالت، سرايا القدس في بيان عبر منصة تليغرام “فجّرنا ظهر اليوم منزلا تحصنت بداخله قوة صهيونية كبيرة في حي الشجاعية شرق مدينة غزة“.