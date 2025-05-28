وجهت رسالة للعرب.. مصرية في غزة تروي شهادتها على توزيع المساعدات الأمريكية (فيديو)

روت جيهان السيد، وهي مصرية مقيمة في قطاع غزة، تفاصيل تعرض الأهالي لإطلاق نار عند وصولهم لنقطة توزيع المساعدات الأمريكية في جنوب القطاع يوم الثلاثاء، ما أدى إلى شهداء ومصابين.

وقالت جيهان للجزيرة مباشر “جئت من مدينة غزة إلى خان يونس مشيًا على الأقدام، من أجل الحصول على الطحين أو الطعام من المساعدات الأمريكية التي وعدونا بها”.

وتابعت “عند وصولنا أطلقوا النار علينا وسقط عدد من الشهداء والمصابين من الرجال والنساء. الرصاص كان تحت أقدامنا ونجوت من الموت بأعجوبة”.

وأوضحت جيهان أنها تُعيل 4 أطفال وزوجها مريض بالسرطان، وكانت تأمل في الحصول على طعام تعود به لأطفالها، لكنها عادت خالية الوفاض.

فوضى عارمة

وعند سؤالها إن كانت تريد توجيه رسالة للدول العربية بشأن الأوضاع في غزة، ردت مستنكرة “وهل هذه الدول لا ترى ما يحدث لنا في غزة؟ وهل المسجد الأقصى يخصنا نحن فقط ولا يخص جميع المسلمين؟ أنا أخجل أن أطالب الدول العربية بشيء يخص غزة”.

ويوم الثلاثاء، أطلق أفراد الأمن التابعون للشركة الأمريكية في نقطة المساعدة، التي حددها الاحتلال لتوزيع مساعدات جنوبي القطاع، النار لتفريق عشرات الآلاف من الفلسطينيين الذين ساروا لمسافات طويلة، وانتظروا لساعات للحصول على طرد غذائي، ما أدى إلى حالة من الفوضى العارمة، وفشل كامل في تنظيم عملية توزيع المساعدات التي يحتاجها أهل غزة بشدة.

وقال المكتب الإعلامي الحكومي بغزة، الأربعاء، إن الجيش الإسرائيلي قتل 10 فلسطينيين مدنيين وأصاب 62 آخرين من الجوعى خلال يومين، بعد أن وجههم لاستلام المساعدات الإنسانية من مراكز أنشأها بمدينة رفح جنوبي القطاع.

ويعاني أهل قطاع غزة من حصار خانق فرضه الاحتلال منذ أكثر من شهرين، وتسبب في نقص شديد في إمدادات الغذاء بشكل حذرت معه المنظمات الدولية من مجاعة وشيكة في القطاع.

وخلف العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 أكثر من 54 ألف شهيد، أغلبهم من الأطفال والنساء، وأكثر من 121 ألف جريح، وأجبر أغلب سكان قطاع غزة على النزوح من بيوتهم إلى مخيمات الإيواء.