إيلون ماسك يغادر إدارة ترامب بسرعة وبلا مراسيم.. ما الأسباب؟

أعلن الملياردير الأمريكي إيلون ماسك أنه سيغادر منصبه رئيسا لإدارة الكفاءة الحكومية في إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لينهي تجربة فريدة لأغنى رجل في العالم حاول خلالها تخفيض النفقات الهائلة للحكومة الأمريكية بلا نجاح.

وقال ماسك في منشور على منصة “إكس” التي يمتلكها إن وقته المحدد “كموظف حكومي خاص” بلغ نهايته، ووجّه الشكر لترامب لإتاحة الفرصة له لتخفيض الهدر في الإنفاق الحكومي.

As my scheduled time as a Special Government Employee comes to an end, I would like to thank President @realDonaldTrump for the opportunity to reduce wasteful spending.

The @DOGE mission will only strengthen over time as it becomes a way of life throughout the government.

— Elon Musk (@elonmusk) May 29, 2025