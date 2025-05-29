70 حالة وفاة بالكوليرا في الخرطوم خلال يومين والجزيرة مباشر ترصد الأوضاع داخل مركز عزل (فيديو)

أعلنت وزارة الصحة السودانية، اليوم الخميس، تسجيل 70 حالة وفاة و2119 إصابة بالكوليرا خلال يومين في ولاية الخرطوم.

وقالت وزارة الصحة في ولاية الخرطوم، في التقرير الوبائي اليومي الذي أوردته وكالة الأنباء الرسمية، إن نسبة الشفاء وسط المصابين بالكوليرا بمراكز العزل بلغت نحو 89%.

وكشفت عن انخفاض في حالات الاصابة والوفاة بالجائحة طبقا لرصد الحالات لليومين السابقين، حيث سجلت حالات الاصابة ليوم أمس 942 إصابة و25 حالة وفاة بنسبة وفاة بلغت 2%، فيما بلغت الإصابات ليوم الثلاثاء 1177 حالة و45 وفاة.

وأكد الدكتور محمد التجاني، مدير الإدارة العامة للطوارئ والأوبئة بوزارة الصحة ولاية الخرطوم، على أن جميع نتائج الفحوصات التي أجريت على المرضى بمراكز العزل إيجابية وتبين إصابتهم بوباء الكوليرا ونفى أن تكون الإصابات متعلقة بالتسمم الكيميائي.

وأشار إلى أن مجمل الإصابات حدثت نتيجة تردي البيئة، التي تسببت فيها قوات الدعم السريع– بحسب ما قال-وتلوث المياه بمنطقة الصالحة بأم درمان والتي استعاد الجيش السوداني السيطرة عليها الأيام الماضية.

الجزيرة مباشر ترصد الأوضاع

ورصدت كاميرا الجزيرة مباشر خلال جولة بأحد غرف الطوارئ بمنطقة أم درمان، جهود مكافحة الكوليرا والوقاية منها من خلال عمليات التعقيم والتوعية ومعالجة الحالات المتوسطة، وسط شح الإمكانيات.

وقال أهالي المرضى، إن المياه هي السبب الرئيسي في ظهور حالات الإسهال المائي لدى ذويهم، وذلك بعد أن اضطروا إلى شرب المياه من النيل مباشرة، بعد انقطاع المياه جراء ضرب محطات الكهرباء في أم درمان.

وقالت إحدى الأمهات، إن المرض انتقل إلى ابنها الصغير الذي يبلغ من العمر 9 سنوات، وذلك بعد أصيب والد الطفل بحالة من الإسهال المائي قبل أيام.

وجرى إنشاء غرفة الطوارئ بالتنسيق مع وزارة الصحة السودانية، لمكافحة الحالات المتوسطة من المرض، أمّا الحالات الحادة من المرض فيجري تحويلها إلى مراكز العزل.

ارتفاع عدد الإصابات

وأعلنت وزارة الصحة في ولاية الخرطوم تسجيل 942 حالة إصابة جديدة و25 وفاة أمس الأربعاء، غداة تسجيل 1177 حالة إصابة و45 وفاة الثلاثاء.

وأتى ارتفاع حالات الإصابة بالكوليرا بعد أسابيع من ضربات بالطيران المسيّر نُسبت إلى قوات الدعم السريع، أدت إلى انقطاع إمدادات المياه والكهرباء في أنحاء العاصمة.

وفاقم تفشي الكوليرا الضغط على نظام الرعاية الصحية المنهك أساسا، فيما أعلنت وزارة الصحة عن 172 حالة وفاة خلال الأسبوع المنتهي يوم الثلاثاء، 90 % منها في ولاية الخرطوم.

وقالت السلطات إن “نسبة الشفاء وسط المصابين بالكوليرا بمراكز العزل بلغت 89%”، محذرة من أن تدهور الظروف البيئية يؤدي إلى ارتفاع حالات الإصابة.

وأودت الحرب التي دخلت عامها الثالث بين الجيش وقوات الدعم السريع بحياة عشرات الآلاف وأدت إلى نزوح 13 مليون شخص متسببة بأكبر أزمة نزوح وجوع في العالم.

وأُجبر نحو 90% من مستشفيات البلاد في مرحلة ما على الإغلاق بسبب المعارك، بحسب نقابة الأطباء، فيما تم اقتحام المنشآت الصحية بشكل دوري وقصفها ونهبها.